Súlyemelés: az ifik és a juniorok sem hiába „erősködtek”

Húsz súlycsoportban hirdettek bajnokot a súlyemelők szombat-vasárnapi felnőtt ob-jén, Tatabányán, ahol a férfiaknál a tízből négy, a nőknél pedig öt kategóriában nyert junior- vagy éppenséggel még ifjúsági korosztályba tartozó versenyző.

A sportág első olimpiai bajnokának nevét viselő Földi Imre Sportcsarnokban

az utánpótlás legerősebb képviselői elsősorban az alsóbb kategóriákban jeleskedtek,

mert míg vasárnap a tapasztaltabbak nyertek egy híján az összes – vagyis a négy női és a négy férfi – súlycsoportban egyaránt, addig a szombati nyitónapon a tinédzserek sikerétől volt hangos a versenyszínhely.

Az ifjú hölgyek közül az első címvédést a 20 éves Szalai Lili (Baranyai SE Tata) hajtotta végre 71 kg-ban, ketten ugyanakkor azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy csúcsokat döntöttek. A 19 esztendős Füzesi Anna (Nyíregyházi VSC) például a 64 kg-ban úgy győzött, hogy szakításban 78, összetettben pedig 173 kilóval állított fel új országos juniorrekordot. Még bravúrosabban jutott felnőttbajnoki címhez 59 kg-ban Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE), aki január elsején ünnepli 16. születésnapját. Ő 89 kilós lökésével írta át az ifjúsági korúak magyar csúcslistáját.

A fiúknál mindhárom utánpótlás-korosztályban akadt feljegyezni való.

Az élre persze a 20 éves Fekécs Szilárd (Tatabányai SC) neve és teljesítménye kívánkozik. A tavaly a 81 kg-ban bajnok fiatalember idén 89 kg-ban emelt nagyot, s lett ismét első ezúttal úgy, hogy a 176 kilós lökésével, illetve a 317 kg-os összetettjével saját juniorcsúcsait döntötte meg. Öccse, a 16 esztendős Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE) is rekordokkal – illetve bajnoki titulussal is – gyarapította a családi dicsőséget. A múlt évben 55 kg-ban nyert, most a 61 kilósok mezőnyében utasított mindenkit maga mögé, az aranyéremhez vezető útja közben előbb 214 kilóval az összetett országos ifjúsági csúcsát javítva meg, majd 127 kilós lökésével a fogásnemi rekord mellett az összetettét is tovább növelte 219 kg-ra.

További ifi csúcsról a 17 esztendős Tamtom Péter (Győri Atlétikai Club) gondoskodott 89 kg-ban, ahol úgy érdemelt ki bronzérmet, hogy a második fogásnemben sikerrel elbánt a 153 kilóval. Bronz lett a jutalma az idei serdülő Európa-bajnok Gulyás Milánnak (Békéscsabai SSZSE) is, aki a 81 kg-osok kategóriájában szakításban saját korosztályos rekordját állította be 118 kilóval, s 257 kg-ot produkálva összetettben sem sokkal maradt el legjobbjától a január 23-án 16 éves tehetség.

Sajátos őrségváltás zajlott le a férfi 96 kilogrammos súlycsoportban, ahol 2023-ban a 2006-ban született békéscsabai Nagy Zsolt diadalmaskodott, 2024-ben azonban be kellett érnie az ezüstéremmel, mivel az idei felnőttbajnok a 17 éves kisbéri Zsédely Szabolcs lett, miután a Vállalkozók SE fiatalja 290 kilogrammal aranyat érő ifjúsági rekordot állított fel összetettben.

(Kiemelt képünkön: Fekécs Noel három korosztályos csúcsot is felállított Forrás: beol.hu)