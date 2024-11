Short track: világkupaérmekkel jelentkeztek a juniorok az évad elején

Egy héten belül két világkupa-fordulót is megrendeztek a juniorkorú rövid pályás gyorskorcsolyázóknak az olaszországi Bormióban. Az eseménysorozat – amely a fiatal short trackeseknek az évad legfontosabbjai közé tartozik – a legutóbbi évadban indult el, váltva a korosztályos Európa-kupát.

Az előző évadban a magyar fiatalok is bizonyították, hogy a világelithez tartoznak, többször is dobogós helyet ünnepelhettek a vk-sorozatban, egyéniben és váltóban is eredményesek tudtak lenni.

Sokat az új idényben sem kellett várni, hogy újabb sikerekről számoljunk be.

A múlt hét végi világkupán a Végi Diána Laura, Haltrich Luca, Nógrádi Panka és Szigeti Dóra alkotta leányváltó bronzérmet szerzett 3000 méteren, csak Dél-Korea és Kína négyes tudta őket megelőzni.

Szigeti Dóra Forrás: MOKSZ

A második fordulóban is a váltók villogtak, immár a fiúk is becsatlakoztak az éremgyűjtésbe, akik országos csúccsal jutottak be a szám A-döntőjébe, amelyben végül a harmadik helyen zártak; Czank-Varga Benjámin, Granasztói Ádám, Major Dominik és Wu Jia Wei Dávid ünnepelhetett.

A lányok között Végi, Haltrich, Nógrádi, Szigeti kvartett még egy lapáttal rátett az első fordulós teljesítményére, szombaton ezüstérmet szerzett az A-döntőben.

Egyéniben többen is top 10-es eredményt értek el, Szigeti Dóra 1000 méteren lett ötödik, Nógrádi Panka 500-on hatodik, Wu Jia Wei Dávid pedig ugyanezen a távon hetedikként zárt.

A harmadik fordulóra még sokat kell várni, február második felében Kanada lesz az utolsó vk-forduló házigazdája, pár nappal a korosztályos világbajnokság előtt.

(Kiemelt képünkön, balról: Végi Diána Laura, Haltrich Luca, Nógrádi Panka és Szigeti Dóra Forrás: MOKSZ)