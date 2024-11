Short track: továbbra is az elitben a magyar utánpótlás

Az előző évadban a magyar rövid pályás gyorskorcsolya-utánpótlás többször bizonyította, hogy az elithez tartozik: többször is dobogós helyet ünnepelhettek a fiatalok a junior-vk-sorozatban, egyéniben és váltóban is eredményesek tudtak lenni, a slusszpoén pedig az idény végén érkezett, ugyanis – az azóta már a felnőttkorosztályhoz csatlakozó – Somodi Maja és a leányváltó is aranyérmet szerzett.

Arra végül nem kellett sokat várni, hogy folytatódjon ez a sor, hiszen a 2024/2025-ös évad első két kiemelt nemzetközi versenyén, a junior-világkupa első és második fordulójában is feljegyezhettünk top 3-as eredményt: a leányváltó előbb bronz-, majd ezüstérmet szerzett, a második felvonás alkalmával pedig a fiúnégyes is felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Örömteli eredmények ezek, amelyekhez nem kikövezett út vezetett.

A vébégyőztes lányok közül ketten is felléptek a felnőttek közé, így nyáron meg kellett találnunk, kik lépnek a helyükbe – mondja Lakatos Tamás, a juniorválogatott vezetőedzője az Utánpótlássportnak. – Nógrádi Panka viszonylag hamar meggyőzött minket, a teljesítménye és a munkamorálja berepítette a négyesbe, a másik újonc pedig Haltrich Luca lett. Mindkét szakágban szintet léptünk, a fiúknál is rettenetesen erős a mezőny a világkupán, amiben végig versenyben voltunk. Megőriztük a helyünket a nagy short track-nemzetek mellett, ráadásul az éremtermés akár nagyobb is lehetett volna, egyéniben kétszer is az utolsó kanyarban estünk el, dobogós helyről. Ettől függetlenül”

Felmerül a kérdés, tekintgetnek-e felfelé, a felnőttmezőny irányába a fiatalok?

„Nehéz jósolni, nem az én tisztem eldönteni, kit hívnak fel a felnőttválogatottba. Egy viszont biztos,

a fiatalok már nemcsak kopogtatnak azon a bizonyos ajtón, hanem be is rúgták már azt, közel vannak az első sorunkhoz,

amit már a magyar bajnokságon is bizonyítottak. A célunk, hogy ezek a gyerekek oda beforogjanak, a felnőttvilágkupán is tapasztalatot szerezzenek, a jövőben pedig meghatározó szereplői legyenek a magyar short tracknek.”

(Kiemelt képünkön, balról: Végi Diána Laura, Haltrich Luca, Nógrádi Panka és Szigeti Dóra Forrás: MOKSZ)