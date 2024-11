Kosárlabda: remek formában a Vasas korosztályos leánycsapatai

A Vasas Akadémia hosszú ideje az ország legfontosabb nevelőműhelyei közé tartozik a leány kosárlabda-utánpótlásban. Ezt jelzi az is, hogy a felnőttválogatott keretéből öten, így

Határ Bernadett, Varga Alíz, Dombai Réka, Tóth Franka és Aho Nina is Pasaréten nevelkedett.

A kiváló elődökhöz igyekeznek felnőni piros-kékek jelenlegi fiataljai, akik pillanatnyilag három fronton is remekelnek. A serdülők eddig mind a hét mérkőzésüket megnyerték ebben az évadban, és a pécsiek mellett

már csak a fővárosiak állnak százszázalékos mutatóval

a korosztályos bajnokság alapszakaszában. Mindemellett a Vasas juniorjai és kadétjai is nagyszerű szériát futnak: utóbbiak két meccset nyertek zsinórban, míg az idősebbek a legutóbbi négyből három találkozójukon is diadalmaskodtak.

A Vasas Akadémia elsődleges célja mindig is az volt, hogy játékosokat neveljen, a legtehetségesebbeket pedig eljutassa a legmagasabb szintre: az NB I/A-csoportba, illetve a válogatottságig

– mondta Krivacsevics Dragoljub, a Vasas Akadémia női kosárlabdázóinak szakmai vezetője az Utánpótlássportnak. – Tizennégy évvel ezelőtt ezt fogalmaztuk küldetésünket, tűztük zászlónkra, és ez idő alatt tíz felnőtt- és rengeteg utánpótlás-válogatott játékost adtunk a magyar kosárlabdázásnak. Manapság és a jövőben az említett vállalásunk mentén végezzük a munkánkat. Ebben a szezonban is összesen nyolc lány szerepel tőlünk a különböző korosztályos nemzeti csapatokban, amelyre azt hiszem, méltán lehetünk büszkék, továbbá annak is nagyon örülünk, hogy az utánpótláscsapataink most éppen ilyen szépen menetelnek."

A Vasas Akadémia serdülő leánycsapata veretlenül áll a korosztályos bajnokságban Forrás: Vasas Akadémia

Az államilag kiemelt akadémiák előretörése miatt az elmúlt években a Vasas csapatai némileg háttérbe szorultak, így az előző idényben például érem nélkül, két negyedik és egy ötödik hellyel zártak a korosztályos bajnokságokban. Ugyanakkor reményteli fiatalokból így sincs hiány a klub háza táján, és a legnagyobb tehetségeket továbbra is bátran bedobják a mély vízbe, és megadják nekik a lehetőséget az élvonalban szereplő felnőttegyüttesben. Az egyesület

egyik legnagyobb ígérete a 17 éves Czirkos Panka, aki szeptemberben mutatkozhatott be az NB I/A-csoportban,

és azóta immár mind nagyobb szerepben rendszeresen szóhoz jut az első osztályban, és

mindeközben vezeti a juniorbajnokság pontlistáját.

A kiváló teljesítményének köszönhetően pedig az U18-as válogatottban is vezérszerep hárulhat rá a mostani idényben.

„Úgy igyekszünk dolgozni, hogy évről-évre két-három saját nevelésű fiatalt fel tudjunk adni a felnőttcsapatunknak. És vajon mégis mi az, amit mi esetleg másképp csinálunk a többi klubhoz képest?

Nálunk sohasem az eredményessség volt a fő elvárás az első csapat vezetőedzőjével szemben, hanem a fiatalok beépítése, fejlesztése,

és hogy évadról évadra egyre nagyob szerepet biztosítva nekik, jobb játékosokat faragjon belőlük.

A három legfontosabb tényező ebben a munkában: a megfelelő egyéni képzés, a játéklehetőség biztosítása, illetve a türelem megadása.

Hiszünk a munkában, és azt hiszem, az említett három faktor mellett ez az, ami még szintén nagyban hozzájárul a sikerességünkhöz. Jelenleg arra törekszünk, és abban szeretnénk áttörést elérni, hogy a nálunk nevelkedő fiatalok a jövőben tovább maradjanak nálunk, és hosszabb ideig erősítsék a felnőttcsapatunkat. Az eddigiekben sajnos azt volt a jellemző, hogy a fiatalok idővel elmentek tőlünk másik csapatokba, magasabban jegyzett, nemzetközi kupában induló klubokba, és

ennek köszönhetően ma azt láthatjuk, hogy az NB I/A-csoportos együttesek tele vannak Vasas-nevelésű játékosokkal.

Ha ezek a lányok manapság is nálunk játszanának, valószínűleg a legjobb négy közé kerülésért küzdhetnénk a bajnokságban. Azért dolgozunk, hogy a jövőben az értékeinket lehetőleg hosszabb ideig tudjuk megtartani, és akkor esetleg nagyobb célokért is harcolhatunk."

(Kiemelt képen: a Vasas Akadémia junior leánycsapata Forrás: Vasas Akadémia)