Asztalitenisz: „Örülök, hogy itthon győztem először” – Lei Balázs

Sűrű heteik voltak a korosztályos asztaliteniszezőknek, akik november elején előbb a Szencen tartott szlovák, majd a Szombathelyen rendezett magyar nemzetközi utánpótlás-bajnokságon versenyeztek. Örömteli módon Szencen és Szombathelyen is remekeltek a magyar fiatalok. Szlovákiában elsősorban a fiúk vitték a prímet: a szarvasi Szántosi Dávid egészen a döntőig menetelt az U19-esek között, míg a soltvadkerti Lei Balázs bronzérmet szerzett az U17-esek mezőnyében. De Fegyver Zsófia révén a lányok is jegyeztek egy harmadik helyet az U15-ösök küzdelmeiben.

Mindezek után kíváncsian vártuk, mire lesznek képesek a mieink Szombathelyen, és nem kellett csalódnunk. Sőt:

Lei Balázsnak köszönhetően nagyszerű magyar sikernek lehettünk tanúi.

A párosban serdülő-világbajnok, ifjúsági Eb-bronzérmes ígéret elképesztő formát mutatott a Savaria Arénában. Előbb a saját korosztályában, az U17-esek között parádézott, és meg sem állt az aranyéremig. Az Ambrus Asztalitenisz Akadémia játékosa a fináléban 3:2-re nyert dél-koreai ellenfelével szemben, az utolsó játszmában 16:14-re.

Leit egyébként is a kiélezett meccsek specialistájának nevezhetjük,

ugyanis a legjobb 16 közé jutásért, a nyolcad-, a negyed- meg az elődöntőben is öt szettben múlta felül aktuális riválisát…

A felnőttválogatott 17 éves kiválósága – aki nemrég már Európa-bajnokságon is szerepelhetett a „nagyok” mezőnyében, és meccslabdáig jutott a szlovénok Eb-ezüstérmese, Darko Jorgic ellen – a folytatásban is szárnyalt, és a nála két évvel idősebbek, az U19-esek korcsoportjában szintén a legjobbnak bizonyult.

Forrás: WTT

„Jó néhány alkalommal sikerült már érmet szereznem a különböző nemzetközi utánpótlás-bajnokságokon, de győzni most tudtam először – kezdte Lei az Utánpótlássportnak. – Rendre kis dolgokon úszott el az első hely, és a versenyek végjátékában, az elődöntőben vagy éppen a döntőben általában valamiért eddig nem jött ki a lépés. Legutóbb Szencből is egy bronzéremmel, illetve egy negyeddöntőbe jutással tértem haza, ami persze jó szereplés, de utána mégis ott járt a fejemben, hogy ennél több is benne lehetett volna, és akár meg is nyerhettem volna a versenyt.

Azt hiszem, ez adott is némi plusz motivációt a szombathelyi viadal előtt, hogy hazai környezetben aztán igazán megmutassam, mit tudok és kihozzam magamból a maximumot.

Nagyon örülök, hogy ez jól sült el, és itthon, Magyarországon nyertem meg az első nemzetközi versenyemet. Talán még az is extra energiákat szabadított fel bennem, hogy a családtagok és a barátok előtt játszhattam.”

Jól jelzi, hogy Lei milyen kiváló formában játszott az U19-esek között, hogy csak az elődöntőben kényszerült döntő szettre, a fináléban pedig három sima játszmában lemosta kazah ellenfelét, így duplázott Szombathelyen.

Ezzel Lei lett az egyetlen játékos, aki két versenyszámban is diadalmaskodott a rangos versenyen.

„Az U17-es verseny egy fokkal nehezebb, küzdelmesebb volt. A főtáblán a legjobb harminckettőtől kezdve minden meccsem ötszettes volt. A karrierem során még egyetlen egyszer sem játszottam ilyen sok döntő szettben eldőlő mérkőzést egy versenyen belül. A fináléban pedig aztán sikerült ezt még inkább megfejelni azzal, hogy az ötödik játszmában 16:14 lett a végeredmény, és igazából 10:10-es állás után már tényleg bármelyikünk győzhetett volna, mindkettőnknek akadt több meccslabdája is, de az idegek harcában végül nekem sikerült feltenni a pontot az i-re. A második, de főleg a harmadik nap végére különösen elfáradtam, gyakran már görcsöltem is a meccsek között, viszont

valahogy az asztalnál egy pillanatra sem éreztem fásultságot, és szinte végig energikusan, lendületesen pingpongoztam, igazi flow-ban voltam.

Érdekes módon, mindkét korosztályban a döntőben játszottam a legmagabiztosabban, a legjobban.”

Forrás: WTT

A szombathelyi remeklésével Balázs nagyot lépett előre a korosztályos világranglistán: az U19-esek között jelenleg a 25., az U17-esek mezőnyében az előkelő 17. pozíciót foglalja el. A kiváló ranglistahelyezésének köszönhetően ott lehet majd a november 22-én kezdődő, svédországi utánpótlás-világbajnokságon is, amelyen a tervek szerint egyesben, párosban és vegyes párosban is láthatjuk az U19-es korosztályban. Árpás Sámuellel alkotott páros ötödik kiemeltként várhatja a vb-t, míg vegyes párosban az U21-es Európa-bajnok, ukrán Veronika Matjunyina – aki egyébként Tóth Krisztina, a sokszoros Európa-bajnok, vb-bronzérmes korábbi klasszis tanítványa – lesz a partnere.

„Úgy érzem, az elmúlt hónapokban sokat fejlődtem, és a játékom színvonalában jóval kisebb az ingadozás, mindig tudok hozni egy jó alapszintet.

Ennek köszönhetően most már képes vagyok viszonylag magabiztosan legyőzni azokat a játékosokat is, akikkel korábban rendre ki-ki meccseket vívtam, és akár ki is kaptam tőlük

– mondta. – A világbajnokság kapcsán nehéz jóslásokba bocsátkozni, mert nagyban függ a sorsolástól, hogy meddig juthatok. A világranglista első harminckét helyezettje, plusz a kontinensbajnokok lesznek ott a mezőnyben, szóval tényleg az abszolút világelit fog csak indulni Helsingborgban. Éppen ezért eredménybeli célokat nem szeretnék kitűzni, sokkal fontosabb, hogy jól menjen a játék, és ha mindent megteszek, de az adott napon kikapok egy nálam jobbnál, akkor már nem lehetek csalódott.”

(Kiemelt kép forrása: WTT)