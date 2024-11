Asztalitenisz: Lei Balázs az U19-esek között is nyert Szombathelyen

Szombaton folytatta szenzációs szereplését Lei Balázs a Szombathelyen zajló magyar nemzetközi utánpótlás-bajnokságon. A solvadkertiek 17 éves asztaliteniszezője azok után, hogy pénteken

a saját korosztályában meg sem állt a végső győzelemig,

másnapra sem hagyott alább a lendülete, mi több, az U19-esek között is megállíthatlannak bizonyult. A párosban serdülő-világbajnok játékos a főtábla első körében 3:1-re verte a cseh Jan Skaldát, majd a lengyel Rafal Formelát is hasonló arányban győzte le. Ezután a nyolcaddöntőben válogatottbeli csapattársát, Varga Botondot is magabiztosan múlta felül (3:1). A negyeddöntőben állandó páros partnere, a szlovákiai Árpás Sámuel (3:1), majd a döntőbe jutásért a lengyel Marcel Blaszczyk (3:2) szintén nem jelentett akadályt Balázsnak, aki az elődöntőben végletekig kiélezett meccsen, az ötödik szettben 12:10-re nyert.

Az aranyéremért Lei esélyt sem adott a kazah Alan Kurmangalijevnek, és 3:0-s sikerével duplázni tudott Szombathelyen.

Az U15-ösök között legjobb magyarként a szombathelyi Gergely Márk a negyeddöntőig jutott.

A magyar fiatalok így összességében két aranyéremmel zártak a legrangosabb itthoni korosztályos nemzetközi viadalt.

