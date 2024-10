Triatlon: nem lehetett száraz szemmel nézni a vb-n a magyar fiatalokat

Ahogyan az elmúlt napokban beszámoltunk róla, kijutott a remek eredményekből a magyar válogatottnak a spanyolországi Torremolinosban, ahol összesen négy dobogós helyezést ünnepelhettek a fiatalok, és ezeken kívül is számos jó helyezést jegyezhettünk fel.

Horváth Karol aranyérmet szerzett az U23-asok között, ugyanebben a korosztályban pedig Kiss Gergely is felállhatott a dobogóra, ő harmadik lett. A 16 éves, elsőéves ifjúsági korú Szalai Fanni a juniorok között ismét bizonyított, a nyári Eb-aranya után most vb-ezüstöt ünnepelhetett, az utolsó napon pedig az U23-as és junior mixváltó (Kiss Gergely, Kropkó Márta, Dobi Gergő, Szalai Fanni) ért be harmadikként a célba.

Ennyire sikeres vébénk nem volt korábban.

Vezetői, edzői szemmel ezt megélni érzelemdús volt, száraz szemmel nem lehetett nézni azt, amit a fiatalok bemutattak a pályán. Nézegettem is, hol tudnék napszemüveget venni, hogy eltakarjam a könnyeket – mondja nevetve Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője az Utánpótlássportnak. – Összesen öt világbajnoki versenyt rendeztek az utánpótlásnak, abból négyben magyar dobogósnak is tapsolhattunk; egyedül a junior fiúknál nem sikerült érmet szerezni, ám közöttük Kropkó Márton hatodik, Trungel-Nagy Zalán pedig tizenegyedik lett, tehát ott is sikerült az élmezőnyben végezni; mindenkire nagyon büszkék vagyunk!”

A győzelme után Horváth Karol azt mondta a honlapunknak, hogy tökéletes versenyt futott, amivel a szakvezető is egyetért.

„Annyira sűrű és kiegyenlített a mezőny, hogy csak így, hibátlan pályával lehet a csúcsra jutni. Alapfeltétel a rendes felkészülés, de a verseny napján is mindennek klappolni kell – ez szerencsére Karol esetében összejött Spanyolországban. Ezt egyébként érzi az adott sportoló, ő is azt mondta nekem, már a futásnál tudta, meglesz a dobogó. A többiek is kihozták magukból a maximumot, óriási élmény volt ezt látni.

Sorra állítottak meg minket a külföldi edzők, hogy gratuláljanak a sikerekhez, elismerték, szinte hihetetlen, amit a magyar csapat bemutatott.

Ki kell térjek a klubedzők munkájára, akik napi szinten kiváló munkát végeznek a triatlonosokkal, hiszen nélkülük ezek a diadalok nem történtek volna meg. Ami külön öröm, hogy a versenyt otthonról figyelő fiatal sportolók közül is sokan jelezték, hogy végig szurkoltak a magyar csapatnak, és mennyire motiválja őket, amit Spanyolországban elértek. Ebből a teljes magyar triatlon profitálhat majd! Az esztendő szerencsére ismét nagyon eredményes volt, évről évre sikerül túlszárnyalni az eggyel korábbit; ez nem tarthat örökké, amivel semmi baj nincs, viszont ez a tendencia okot ad az optimizmusra a jövővel kapcsolatban; egy biztos, ott vagyunk a legerősebb nemzetek között.”

