Ökölvívás: tizenhárom magyar fiatallal kezdődik szerdán az ifjúsági vb

Eljött az idő, kezdődik a szerdán megkezdődik a 2024-es ökölvívó-világversenyek legrangosabbika, az ifjúsági korosztály idei célversenye, a világbajnokság.

A vb-nek a montenegrói Budva ad otthon, az eseményen pedig óriási mezőnyben kell majd helytállnia a magyar indulóknak: az európai szövetség tájékoztatása szerint 88 országból érkezett nevezés a viadalra, összesen 660 versenyzőt várnak a szervezők.

A magyar válogatottat tizenhárom fiatal alkotja: helyet kapott a csapatban a tavasszal megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet szerző Nileborg Krisztián és a harmadikként záró Varga Sára is. Előbbi Észak-Amerikában és Bahreinben is edzőtáborozott az elmúlt hónapok során, míg az utóbbinak sérülés nehezítette a felkészülését, ettől függetlenül érmes reményekkel vág neki a vb-nek. Persze a többiek sem feltett kezekkel kezdik meg a szereplést Montenegróban, ahogyan azt az M4 Sporton látható Jövünk! magazin kamerája előtt is elmondták.

A start előtt a válogatott szövetségi edzője, Ács József is nyilatkozott az Utánpótlássportnak.

Három-négy érem a reális cél,

viszont a siker rengeteg különböző összetevőből áll össze, bízom benne, hogy sokszor ünnepelhetünk majd!”

A magyar válogatott a Budvában megrendezendő ifjúsági ökölvívó-világbajnokságon:



48 kg: Talpas Roxána

52 kg: Nyögéri Sára

57 kg: Varga Sára

60 kg: Rába Noémi

63 kg: Müncz Kata

54 kg: Kozák Kevin

57 kg: Benedek Péter

60 kg: Frank Dániel

63,5 kg: Mailát András

75 kg: Nileborg Krisztián

80 kg: Váradi Sándor

92 kg: Mészáros Márk

+92 kg: Németh Brendon



Edzők: Ács József; Ács Béla; Farkas József; Huszár Árpád

(Kiemelt képünkön: az ifjúsági magyar ökölvívó-válogatott Budvában Forrás: MÖSZ)