Kézi: Mészáros Máté a felnőttválogatott legfiatalabbjaként bizonyíthat

Ahogyan korábban megírtuk, a párizsi olimpikonok nélkül, megfiatalított kerettel, vonult edzőtáborba a nem hivatalos válogatott héten a Chema Rodriguez szövetségi kapitány által irányított férfi felnőtt csapat, a névsorba javarészt utánpótláskorú játékosok kerültek.

A juniorokat (2004-2005-ösök) többen is képviselik, de az ifjúságiak (2006-2007) is többen beverekedték magukat, a legfiatalabbként pedig a Ferencváros ebben az évadban Szegeden kölcsönben szereplő játékosa, Mészáros Máté került be, aki a nyáron még az ifiválogatottal szerzett Európa-bajnoki bronzérmet, ami az elmondása szerint a mai napig szépen csillog.

„Négyen is itt vagyunk Telkiben az ifjúsági Eb-harmadik válogatottból, ami óriási megtiszteltetés. Ez magasabb szint, tanulni vagyunk itt, de közben élvezzük is a tréningeket, hiszen nem mindennap adatik meg, hogy ilyen körülmények között készüljünk. Az említett bronz megszerzése és a meghívó a felnőttválogatottba… Örökre emlékezetesek lesznek az elmúlt hetek – mondja az Utánpótlássportnak a beálló. – Emlékszem, egy átlagos napnak indult Szegeden, amikor jött a hívás, hogy ezen a héten ránk számít a kapitány.

Kis túlzással sokkot kaptam, lefagytam, de szerencsére otthon, a szobámban ért a hír; kellettek percek, mire magamhoz tértem.

Mostanra már sikerült feloldódni, az edzőktől és a többi sráctól is sok mindent próbálok ellesni, amit aztán be tudok építeni a saját játékomba.”

Mészáros az előző idényben már bemutatkozhatott a Ferencváros felnőttcsapatában, ráadásul góllal, gólokkal tette ezt, az Európa-kupában a Parnassos és az NB I-ben a Szeged ellen is.

„Emlékezetes volt a debütálásom, ebben az évadban pedig az volt a cél, hogy NB I/B-s bajnokságban játszhassak; a Fradinak nincs csapata a másodosztályban, így kerültem Szegedre, ahonnan a lehető legtöbb tapasztalattal térnék vissza, hogy aztán meghatározó élvonalbeli kézilabdázó legyek. Ebben a jelenlegi hét is rengeteget segít majd; hatalmas motivációt ad, hogy itt lehetek!”

(Kiemelt képünkön, középen: Mészáros Máté Forrás: MKSZ/Kovács Anikó)