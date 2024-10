Kajak-kenu: az olimpiára és az edzősködésre is gondol Kőhalmi Emese

Finoman szólva is mutatós az U23-as korosztályba tartozó kajakos, Kőhalmi Emese eredménylistája, aki az utánpótlás-világversenyeken begyűjtött érmei után néhány éve már a felnőttek között is az élmezőnyhöz tartozik. Ezt jól bizonyítja, hogy az augusztusban megrendezett, nem olimpiai számok világbajnokságán a K1 1000 méteren aratott magabiztos győzelmével már

az ötödik felnőtt-vb-címét szerezte meg, amivel a sportág örökös bajnoka lett.

Sokat a hatodikra sem kellett várni, ugyanis K1 5000 méteren is verhetetlen volt…

Szeptember második felében aztán a maratoni szakág világbajnokságán is megmutatta a tudását, arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett a felnőttek között, ezzel a magyar küldöttség legeredményesebbje lett.

„Mindig úgy tűzöm ki év elején a céljaimat, hogy az utánpótlásversenyeken tudjak jól teljesíteni, a felnőttek eseményeire inkább ajándékként tekintek, mindig nagy öröm, ha sikerült kijutni valamelyikre – kezdi az Utánpótlássportnak a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia sportolója. – A jövő évem lesz az utolsó U23-asként, akkor is az lesz a legfőbb célom, hogy a korosztályos vébén meg tudjam méretni magamat. Idén is elindultam a felnőttválogatókon, ahogyan az olimpiain is, és mindegyiken sikerült jól teljesíteni; elégedett lehetek ezzel az évvel.

Korábban nem gondoltam rá, hogy örökös bajnok is lehetek, ha jól emlékszem, a negyedik címem után fordult meg először a fejemben, hogy akár ez is összejöhet.

Hatalmas megtiszteltetés, főleg, hogy ennyire fiatalon sikerült ezt elérnem. Választani a sprint és a maraton között nem tudok; utóbbi iránt a szerelem Vácon alakult ki, ahol elkezdtem kajakozni. A győzelem érzése is hasonló, bár huszonhat kilométer után célba érni egyedülálló élmény.”

Forrás: MKKSZ

Hiába a kiváló eredmények, a fiatal kajakos továbbra is szerényen nyilatkozik a folytatás kapcsán.

„Igyekszem mindig a legközelebbi célokra fókuszálni, de előre is kell tervezni; az ötszáz méteres távra készülünk majd elsősorban, kiegészítésként viszont a maraton is megmarad, ami alapozásnak is kiváló. Eddig a hosszabb távok álltak hozzám közelebb, az utóbbi időben viszont az olimpia miatt az ötszáz méter felé is elkezdtem közeledni, azt is megszeretettem.

Az ötkarikás játékokra való kijutás ott motoszkál a fejemben, mint minden élsportolónak.

Egy biztos, rengeteget kell még addig dolgozni. Egyébként az edzéseken és a versenyeken kívül is a kajakozás teszi ki az időmet, ugyanis edzőnek tanulok; úgy érzem, sokat tudok belőle profitálni aktív sportolóként, de később fiatalabbakkal is szívesen foglalkoznék majd.”

(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ)