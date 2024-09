Triatlon: Megható volt a dobogó tetején állni – Szalai Fanni

Fénysebességgel mászik felfelé a képzeletbeli triatlonos ranglétrán a sportág legnagyobb hazai reménysége, a 16 éves Szalai Fanni, akinek 2023 volt a berobbanás éve, igaz, edzői már jóval hamarabb észrevették, remek képességekkel megáldott versenyzőről van szó.

Tavaly serdülőkorúként megnyerte egyéniben az ifjúságiak Európa-bajnokságát, ráadásul az elitmezőnyben is bizonyított, felnőttek között végzett harmadikként az Arena Gamesen. A fiatal pedig idén sem lassított, sőt! Az év első felében sorra nyerte a junior Európa-kupákat, augusztusban pedig – nála javarészt 3 évvel idősebb lányok között, még mindig csak első éves ifiként – a junior Eb-t is megnyerte.

„Egész évben volt bennem izgalom az Európa-bajnokság miatt, január óta folyamatosan erre fókuszáltam, hogy a lehető legjobb formámat tudjam hozni Törökországban. Nem számítottam rá, hogy első leszek, tavaly például egy francia lánnyal kiélezett küzdelmet vívtam, nem tudtam, hogy ő mennyit fejlődött az elmúlt hónapok során – mondja az Utánpótlássportnak Szalai Fanni. – Nagyon megható volt a dobogó tetején állni, főleg, mikor kimondták, hogy én vagyok a junior Európa-bajnok; azt

majdnem megkönnyeztem, mert rengeteg munka áll az eredmény mögött.

Valódi szerelem nekem ez a sportág, nem tudnék meglenni az edzések és a versenyek nélkül.”

A Team Újbuda SE triatlonosa régóta idősebbek ellen versenyez, ami egyértelműen a hasznára válik.

„Remek dolog ez, mert még mindig sokat tudok tőlük tanulni. Idén is jártam már több felnőttversenyen is, ilyenkor a legapróbb megmozdulások is szemet szúrnak, el tudom ezeket lesni, legyen szó akár a futam közben frissítésről. Igaz ez a juniorversenyekre is, hiszen az ottani ellenfeleim három évvel régebb óta triatlonoznak.”

Október második felében még nagyobb kihívás következik, ugyanis a spanyolországi Malagában megrendezik a junior-világbajnokságot, amin természetesen ő is elindul majd. Szalai a célok kapcsán szerényen fogalmaz.

„A top tízbe jutással már elégedett lennék, a legjobb hat közé pedig óriási boldogság lenne bejutni. Nem ismerjük az amerikai, mexikói indulókat, okozhatnak meglepetést, ahogyan a franciák is veszélyesek, és még lehetne folytatni a sort. Meglátjuk, hogyan alakul. A távolabbi jövőre nézve

a legnagyobb álmom az olimpiára való kijutás,

és hogy azon a lehető legjobb eredményt érjem el.”

(Kiemelt képünkön: Szalai Fanni elsőként a célban Forrás: Europe Triathlon)