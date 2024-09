Tollaslabda: nyolc magyar indulóval szerdán kezdődik az U15-ös Eb

Kétévente rendezik meg az U15-ösök tollaslabda Európa-bajnokságát, idén pedig újra eljött a pillanat, hogy a legfiatalabb nemzetközi versenykorosztály ütőt ragadjon a kontinensviadalán.

A 2022-es kiíráson hét magyar fiatal lépett pályára, közülük Dorozsmai Hédi szállította a legjobb eredményt, aki leány egyesben a negyeddöntőig masírozott, három meccset nyerve. A szerdán kezdődő Eb-n résztvevő válogatottat nyolc játékos alkotja,

minden kategóriában szurkolhatunk majd magyar indulónak.

Egyesben négyen méretik meg magukat, a kategóriában áprilisban U15-ös országos bajnoki címet szerző Liang Elza mellett Sándor Elza is ott lesz, illetve Liang Olivérnek és Tóth Gábornak is szurkolhatunk majd. Az egyesben szintén ob-aranyérmes Pataki Alex a párosok között szerepel majd, Liang Olivérrel és Sándor Elzával is pályára áll, de ezeken kívül is lesznek még magyar duók a mezőnyben. A leány párosoknál Lujber Hédi és Susányi Vera bizonyíthat, előbbi pedig Czira Márkkal vegyesben is szerencsét próbálhat.

Minden magyar induló a legjobb 64 között kezdi meg a szereplést; az eseményre összesen 253 játékos nevezett.

A sorsolás már elkészült, az eredményeket ezen a linken lehet követni.

Az U15-ös tollaslabda Európa-bajnokságon (szeptember 11-14., Lengyelország) induló magyar válogatott:



Fiúk:

Czira Márk, Liang Olivér, Pataki Alex, Tóth Gábor



Lányok:

Liang Eliza, Lujber Hédi, Sándor Elza, Susányi Vera

(Kiemelt képünk forrása: MTLSZ)