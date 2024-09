Ökölvívás: sűrű időszak közepén a hazai utánpótlás

Amikor nemrég összefoglaltuk a magyar ökölvívó-utánpótlással kapcsolatos nyári történéseket, megírtuk, hogy felemásan alakultak a fiatalok világversenyei. A mérleghez viszont még van lehetőség Eb- és vb-érmeket pakolni: október első felében kezdődik a bulgáriai Szófiában az U22-esek Európa-bajnoksága, amelyen számos, már a felnőttmezőnyben edződő bokszolónk indul majd el, ugyanennek a hónapnak a végén pedig az ifjúságiak idei célversenye, a világbajnokság kezdődik.

A felkészülés gőzerővel zajlik, a kontinensviadalt megelőző közvetlen időszakban Varsányi Áron vezetésével közösen edzőtáboroznak majd az U22-es kerettagok, szeptember első felében viszont kettévált a társaság,

a férfiak a Moldavian Belten mérették meg magukat, míg a női részleg több tagja a lengyelországi Szilézia Openen lépett ringbe.

Előbbin az U22-es Buza Rafaelt nem lehetett megállítani, rajta kívül pedig az ifjúságiak között Németh Brendon is magabiztos boksszal szerezte meg az aranyérmet. Ugyanebben a kategóriában Váradi Sándor jutott még fináléba, ő másodikként fejezte be a szereplést.

A Szilézia Opent megjárt magyar csapat Forrás: MÖSZ

Az említett Szilézia Openen az Eb-re készülő U22-esek közül többen is megmérették magukat a felnőttek között: Mezei Petra, Horváth Kármen, Pap Kata és Horváth Laura is kesztyűt húzott, közülük Mezei ezüst-, a Horváth ikrek pedig bronzéremmel zártak. A korosztály mellett a vb-re készülő ifjúságiak és a juniorok is megmérették magukat, előbbi kategóriában Talpas Roxána és Nyögéri Sára zárt harmadikként, utóbbiban pedig Kapcsos Vivien lett második, Ramocsa Virág és Petrimán Patrícia pedig bronzérmes.

A folytatásban mindkét, világversenyre készülő válogatottnak az edzőtáborozáson lesz a hangsúly, a tervek szerint az ifik Romániában is eltöltenek pár napot.

(Kiemelt képünkön: a Moldavian Belt magyar résztvevői Forrás: MÖSZ)