Jégkorong: továbbra is a fiatalok fejlesztése az első a FEHA19-nél

Péntek este megkezdődik a hazai felnőtt első osztályú jégkorong-bajnokság, az Erste Liga új évada, és a tízcsapatos mezőnyben továbbra is ott szerepel a FEHA19 együttese, amely zömében utánpótláskorúakkal és a juniorkorosztályból éppen kiöregedett fiatalokkal áll fel. A jelenlegi keret átlagéletkora mindössze 20,7 év, ráadásul ez a szám még tovább csökkent az előző idényhez képest (21,5). A csapatot a kispadon

a korábbiakban a juniorokat irányító és velük korosztályos magyar bajnoki címet szerző Tokaji Viktor vezeti ettől az évadtól.

„Mióta 2021-ben államilag kiemelt utánpótlás-nevelő műhellyé váltunk, a mostani már a negyedik szezonunk lesz ebben a struktúrában.

Az akadémia felnőttcsapata továbbra is az Erste Ligában szerepel, amely évről évre nagy kihívást jelent mind a fiatalok, mind az egész klub számára.

– nyilatkozta Kovács Csaba, a fehérvári FEHA19 szakmai igazgatója az Utánpótlássportnak. –

Erős bajnokságról beszélünk, minőségi légiósok játszanak a csapatokban, szóval nem egyszerű egy ilyen fiatal átlagéletkorú csapattal helytállni ebben a mezőnyben. Nyilván, mindig akadnak hullámvölgyek, de rendre sikerül azért pozitív meglepetéseket is okoznunk, hiszen például a korábbiakban volt olyan szezonunk, amikor bejutottunk a rájátszásba. Bízunk benne, hogy az új évadban is összejöhet ez a bravúros szereplés. Noha, az is egyértelmű, hogy a csapatcélok mellett számunkra a fiatalok egyéni fejlesztése a másik fő feladatunk.

Az a küldetésünk, hogy segítsük az ő előmenetelüket, és idővel lehetőleg magasabb szinten jegyzett klubokokhoz kerüljenek, akár a mi nagycsapatunkhoz, a Hydro Fehérvár AV19-hez, emellett pedig szeretnénk minél több felnőttválogatott játékost adni a hazai jégkorongsportnak.

Bár néha igencsak rögös ez az út, amin haladunk, de láthatóan eredményes is, hiszen a játékosaink sokat tudnak fejlődni az első osztályban."

(Kiemelt képen: a fehérváriak U21-es magyar bajnok csapata, amelynek jó néhány tagja már az Erste Ligában bizonyíthat forrás: FEHA19)