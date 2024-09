A hónap utánpótlásedzője: augusztus jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj harmadik évadának (amely 2023 szeptemberétől a mostani augusztusig tart) tizenkettedik kiírásában

kézilabda-, triatlon- és öttusaedző került a jelöltek közé.

Íme, augusztus hónap kiválasztottjai!

GULYÁS ISTVÁN, az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott szövetségi 56 éves edzője, a Veszprém Handball Academy U20-as fiúcsapatának vezetőedzője játékosként is sikeres volt, másfél évtizeden át erősítette irányítóként a Veszprém kézilabdacsapatát, amellyel kilencszer nyert bajnoki címet, ugyanennyiszer Magyar-kupát, miközben a Kupagyőztesek Európa-kupájában is elsőséget ünnepelhetett 1992-ben. A válogatottban 84-szer lépett pályára. Edzősködött Ausztriában és Kuvaitban, itthon pedig irányította a Dunaújvárost, a Vácot, a Gyöngyöst; 2017 óta dolgozik Veszprémben. A bakonyi klubban 2018-ban rövid ideig megbízott vezetőedzőként irányította az első csapatot, a következő évben pedig a felnőtt férfiválogatott szövetségi kapitányává választották meg: a nemzeti csapattal a 2021-es vb-n ötödikként zárt. Korosztályos szinten is remek eredményeket érte el; a legutóbbi évadban a Veszprém U20-as csapatával megnyerte az élvonalbeli bajnokságot. Az ifjúsági fiúválogatott irányítását 2023 szeptemberében vette át. A strandszakágban is aktív, 2015 óta vezeti a felnőtt férfiválogatottat, amelyet tavaly nyáron Európa-bajnoki címig vezetett, korábban pedig vb-3., Eb-3., világjátékok 4. helyezést ért el az együttessel.

Augusztusban az ifjúsági fiú kézilabda-válogatott bőven túlszárnyalta az előzetesen felállított célokat a Montenegróban megrendezett Európa-bajnokságon: a legjobb nyolc közé jutással már biztosította, hogy a serdülőválogatott 2025-ben részt vehessen az EYOF-on. De a menetelés ott még nem ért véget, a csapat csak az elődöntőben kapott ki, a bronzmérkőzését viszont – óriási izgalmak és hosszabbítás után – megnyerte Izland csapata ellen. Fazekas Mátét a torna álomcsapatába is beválasztották. A harmadikként záró együttes kizárólag a két döntőstől, a svédektől és a dánoktól kapott ki, így kijelenthető,

teljesen megérdemelten szerezte meg a bravúros harmadik helyet.

A siker értékét növeli, hogy az ifjúsági, vagyis az U18-as fiúkorosztály Európa-bajnokságain 2014 után született újra magyar érem.

Gulyás István és az ifjúsági kézilabda-válogatott veszprémi játékosai Forrás: Veszprém Handball Academy

Gulyás István:

„A legnagyobb dilemmám, vagyis amit a leginkább szem előtt tartok: hogyan tudnám a leghatékonyabban átadni az összegyűjtött tapasztalatot, életbölcsességet, ami biztosan hasznára lesz a játékosaimnak a jövőben? Úgy gondolom, ez kulcskérdés az edzői szakmában.

Mindig olyan trénerekkel dolgoztam, akiknek az edzésein vidámság és jó hangulat uralkodott, erre törekszem én is, hiszen jó eredményt presszió alatt, félelemben játszva nem lehet elérni.

A szakemberről az ifi Eb-harmadik csapat irányítóját, Apró Botondot kérdeztük, aki a válogatottban és a Veszprém korosztályos együttesében is együtt dolgozik Gulyással:

„Az elmúlt két évben jól megismertük egymást, sokat tanultam tőle, legfőképp a kézilabdázás taktikai oldaláról. Az irányítóposzt minden csínját-bínját át tudta adni. Jó hangulat van az edzésein, miközben persze megvan a tekintélye is, kőkemény edzéseket vezet.”

KUTTOR CSABA, a Ganzair Team Újbuda SE triatlonosainak 49 éves vezetőedzője versenyzőként háromszor is kvalifikálta magát az olimpiára, 2000-ben 30., 2008-ban pedig 47. lett, míg a 2004-es játékokat betegség miatt ki kellett hagynia. 1998 és 2009 között ő volt a világranglista alapján a legmagasabban jegyzett magyar triatlonos. 2002-ben alapította meg a Team Újbuda SE-t, az egyesületben pedig sok utánpótláskorú és felnőttversenyzővel ért el szép eredményeket. Tanítványai között találjuk az olimpikon Ágoston Szabolcsot, a junior Eb-második, ifjúsági olimpiai bajnok Dudás Esztert, a junior-vb-harmadik Király Kristófot és feleségét, Kuttor-Bragmayer Zsanettet is, aki U23-as Eb- és Európa Játékok-ezüstérmes, 2021-ben pedig a tokiói olimpián minden idők legjobb magyar női triatlonos helyezését elérve a 12. helyen végzett, míg most, Párizsban 26. lett. Tavaly az akkor még serdülőkorú (2008-as születésű) Szalai Fanni „robbant be” a sportág nemzetközi vérkeringésébe, ugyanis a Spanyolországban megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságon egyéniben arany-, a mixváltó tagjaként pedig ezüstérmet szerzett – a nála jórészt 1-2 évvel idősebbek között. A Kuttor által felkészített ifjú triatlonos ráadásul élete első két junior Európa-kupáját is megnyerte (amelynek mezőnyében 2023-ban még a 2004-esek is indulhattak), sőt a felnőttek között sem jött zavarba, amit bizonyított egy évvel ezelőtt, amikor az elit kategóriában az Arena Games svájci állomásán bronzérmet akasztottak a nyakába. Szalai 2024-ben folytatta a remeklést, négy junior Ek-viadalt nyert egyéniben az elmúlt hónapokban. Ám Kuttor úgy fogalmaz: „Az elmúlt bő húsz évben az edzői eredményeim közül talán a legnagyobb az, hogy számos versenyzőm később a saját triatlonegyesületét is megalapította, szélesítve ezzel a hazai bázist; ők a mai napig meghatározó tömeget mozgatnak.”

Augusztusban

a 16 éves, elsőéves ifjúsági korú Szalai Fanni élete első junior Európa-bajnokságán elindulva, jórészt 2005-ös születésű versenyzőket maga mögé utasítva lett aranyérmes egyéniben a Törökországban megrendezett eseményen.

A reménység ezt követően, a hónap végén a Supertri-sorozat második állomásán, Chicagóban – világklasszis, olimpiai győztes és érmes triatlonosok alkotta felnőttmezőnyben – hetedikként ért célba. Szalai felkészítésében Kuttort Ruzsás Dávid és a kerékpáros Cser Gábor segíti.

Kuttor Csaba (középen) a törökországi Eb-n részt vett versenyzőivel Forrás: Ganzair Team Újbuda SE

Kuttor Csaba:

„A kornak megfelelő edzésmunkára törekszünk, mindig a maximumot célozzuk meg, próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni a fiatalokból. Egy triatloncsapat mindig heterogén, versenyzők eltérő tempóban haladnak, ezért egyéni edzésterveket kell készíteni.

A befektetett munkában hiszek, elvárom, hogy a sportoló mindent megtegyen a fejlődésért és a sikerért.

Ugyanakkor a vasszigort nem szeretem, nem tartom célravezetőnek, ha nincs jó hangulat, ha a versenyzők nem élvezik a munkát. Partnerként kezeljük a fiatalabbakat is, és azt hiszem, ők értékelik is ezt.”

A szakemberről tanítványa, a 16 éves Szalai Fanni így nyilatkozott:

„Nagyon jó, tapasztalt szakember. Ő is élsportoló volt, így remek tanácsokkal tud ellátni minket. Figyel az edzésen a technikánkra, mindent javít, amit kell, de az élet más területein is segít, ha szükség van rá.”

TIBOLYA PÉTER, az UTE öttusaszakosztályának 39 esztendős vezetője, edzője az UTE-ben kezdett öttusázni nem egészen harminc évvel ezelőtt, azóta is az újpesti klub kötelékébe tartozik. Korosztályos versenyzőként junior-világbajnoki ezüstéremig jutott, majd a felnőttek között csapatban érte el legnagyobb sikereit: 2009-ben Londonban és 2011-ben Moszkvában világbajnoki, 2014-ben Székesfehérváron Európa-bajnoki címet szerzett. Aktív pályafutása után nem tudott szakítani szeretett sportágával, nyolc éve edzőként tevékenykedik az UTE-ben, és korábbi mesterétől, Deák Ferenctől átvette az öttusaszakosztály vezetését is. Tibolya kiváló szakemberektől tanulhatott, edzői példaképének a korábbi szövetségi kapitány Pálvölgyi Miklóst tekinti. „Sok más mellett egy életre megtanultam Miklóstól, hogy a versenyzőt szeretni kell, és szakosztályvezetőként ez a mondat vezérel” – mondja a többek között jogi diplomás edző, aki a mai napig civil, cégvezetői foglalkozása mellett végzi tréneri munkáját. Tibolya kezdetben dolgozott egészen kicsikkel, 7-8 évesekkel, majd irányított juniorokat is. Jelenleg kis csoportot vezet, melyben sportági kiválóságok felkészülését koordinálja. Legsikeresebb tanítványa a párizsi olimpián aranyérmet szerző, világkupagyőztes, vb-ezüst- és bronzérmes Gulyás Michelle, valamint az egyéniben Eb-ezüstérmes, vb-bronzérmes, csapatban világ- és Európa-bajnok Szép Balázs. Jelenleg is utánpótláskorú versenyzője, Tamás Botond három éve U17-es világbajnoki címet érdemelt ki, tavaly pedig már az U19-esek között remekelt, és nyert a vb-n, valamint az Eb-n is ezüstérmet.

Augusztusban Tibolya 19 éves tanítványa, Tamás Botond a szófiai junior Európa-bajnokságon remek vívással alapozta meg a döntőjét, amelyben az akadálypályán a jobbak közé, úszásban pedig a középmezőnyhöz tartozott, így a kombinált számot a hetedik helyről kezdhette meg. A laser runban aztán sorra hagyta le riválisait, és végül 6 másodperccel megelőzve az ukrán Roman Popovot

megérdemelt aranyérmet szerzett.

Tibolya Péter és a tanítvány, Tamás Botond boldogsága Forrás: UTE

Tibolya Péter:

„A mi szakmánkban az a tudomány, hogy a felkészülés során miként tudjuk koordinálni az egyes versenyszámokat. Elengedhetetlen, hogy mindenki személyre szabottan kapja meg a feladatokat, az edzéseket az öttusázó képességeihez és adottságaihoz igazítjuk. A korosztályos versenyeken nem az eredmény az elsődleges, de kell a sikerélmény, hogy a fiatal a sportágban maradjon.

Az utánpótlás-nevelésben a legfontosabb, hogy a gyerekek megkapják a megfelelő alapokat a későbbi sikeres pályafutáshoz,

és a felnőttkorosztály küszöbén már ne a technikai vagy egyes fizikai lemaradásokkal kelljen foglalkozniuk. Ezzel együtt arra is folyamatosan törekszem, hogy jó kapcsolatot ápoljak a versenyzőimmel.”

Edzőjéről így vélekedik az UTE korosztályos világ- és Európa-bajnok öttusázója, Tamás Botond:

„Tibolya Péter sikeres öttusázó volt, ezért belülről is látja a dolgokat, teljes mértékben azonosulni tud azokkal a nehézségekkel, amelyekkel sportolóként meg kell küzdenünk. Sok példát hoz a saját pályafutásából, és igyekszik nekünk mindent megadni, ami nála hiányoságként jelentkezett. Szakmailag nagyon felkészült edző, olyan, aki összhangban van a versenyzőivel. Mindent meg lehet vele beszélni, kompromisszum- és segítőkész. Az öttusában nagyon fontos, hogy megtaláljuk a versenyszámokra való felkészülésben az arany középutat úgy, hogy ne legyünk túl-, de alulterhelve sem. Mindig az versenyző érdekeit nézi, és a hétköznapi életben, emberileg is igazi példakép előttünk.”

(Kiemelt képünkön balról: Gulyás István, Kuttor Csaba és Tibolya Péter)