Úszás: csillagszórózás nyílt vízen

Mondhatni, hagyományos itáliai színhely, a középkorban épült, félszázezres Alghero városa, s még inkább kies tengerparti része ad otthont az utánpótláskorú nyílt vízi úszók ez évi csúcsviadalának, az ifjúsági világbajnokságnak.

A szakmai körökben junior-vébének is becézett esemény a jövő hét végén, péntektől vasárnapig zajlik Szardínia szigete mentén, a Földközi-tenger szeptemberben rendre kellemes hőfokú vizében. A 14-19 esztendős korosztályok legjobbjainak olaszországi randevúján, ahol természetesen a mieink is a szokásos erős csapattal vesznek részt, a versenyprogramban ezúttal is helyet kaptak a megszokott távok és a hozzájuk rendelt korcsoportok, vagyis

a 14-15 évesek 5 kilométeren, a 16-17 évesek 7,5 kilométeren, a 18-19 évesek pedig 10 kilométeren vízi csatáznak a világbajnoki érmekért.

Az alapszámok mellett ugyancsak hagyományos módon rendezik meg a vegyes gyorsváltók versenyét, ahol is két lány és két fiú alkotja mind a 14-16, mind a 17-19 esztendősök részére kiírt stafétákat. Mindkét mezőny egyforma távon, 6 kilométeren verseng úgy, hogy a váltótagok mindegyikére 1500 méteres szakasz megtétele vár.

Lesz azonban újdonság is

– újságolta érdeklődésünkre Gellért Gábor, a nyílt víziek szövetségi kapitánya.

„Az eddigihez képest változás, hogy kibővült a versenyprogram, a FINA-utód nemzetközi szövetség, a World Aquatics behozott egy negyedik versenyszámot is” – mesélte a szakvezető, hozzáfűzve, hogy a medencék világából ismert csillagszórós vetélkedőről, annak nyílt vízre hangolt változatáról van szó.

„Az új egyéni verseny ezerötszáz, majd ezer, végül ötszáz méteres gyorsúszásból áll, amelyben mindig, minden résztávon kiesik a versenyzők fele. Vagyis tizenhatból előbb nyolc marad, aztán már csak négy az ötszázra, utóbbiak célba érkezési sorrendje határozza meg a végső vb-helyezéseket – magyarázta a szakember. – Mi az egyénit és a váltót részesítjük előnyben, de a csillagverseny-forma is fontos, új éremszerzési lehetőség. Az újítással a nyílt vízi számok bővítése, a programkínálat színesítése a cél.”

Gellért Gábor kitért rá, hogy a tizenkét fős magyar csapat kedden kel útra Szardínia szigetére, s a remélt jó szereplést követően szeptember 9-én, hétfőn érkeznek haza a világbajnokságról.

(Kiemelt képünkön: A festői szépségű Algherót körülölelő tengervízben versenyeznek a világ legjobb utánpótláskorú nyílt vizesei Forrás: World Aquatics)