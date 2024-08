Triatlon: két éremmel zárta a korosztályos Eb-t a magyar csapat

Nagy reményekkel várta a törökországi Balikesirben megrendezett U23-as és junior triatlon Európa-bajnokságot a magyar válogatott, amelyben összesen tizenkilenc fiatal kapott lehetőséget a bizonyításra. Az év első korosztályos világversenye előtt már több kiemelt versenyen is bizonyított az utánpótlás, amely több alkalommal is nyert junior Európa-kupát, emellett az U23-asok is egyre inkább felvették a felnőttek tempóját a nemzetközi megméretéseken.

„Tavaly is ezen a helyszínen rendezték meg a junior Eb-t, a csapatunkból így már többen is jól ismerik a terepet. Szalai Fannit is érdemes kiemelni, első éves ifjúságiként indul majd az idősebbek között. Az eddigi versenyek alapján nagyon erős válogatottal várjuk a kezdést, a 2023-ashoz képest hasonlóan eredményes, vagy akár még szebb Eb-re számítok” – mondta az Utánpótlássportnak az esemény előtt Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője, aki nem a levegőbe beszélt, hiszen a csapat valóban megmutatta, hogy nem vissza, inkább előre lépett az egy évvel ezelőtti helyzethez képest, ami szintén emlékezetesre sikeredett, hiszen a juniorok között Hóbor Zalán és a mixváltó is második lett.

Az első, pénteki napon az elődöntőket rendezték meg, szombaton pedig már az egyéni érmek is gazdára találtak: a szakember által is emlegetett Szalai Fanni folytatta a remeklését, tavaly mindössze 15 évesen nyert ifjúsági Eb-t, azóta többször junior Európa-kupán is csúcsra ért, tegnap pedig a korosztály Európa-bajnokságán sem lehetett megállítani.

A 16 esztendős, első éves ifjúsági triatlonos a javarészt nála három évvel idősebb vetélytársak közül egyedül a francia Laporte tudta tartani a lépést, az utolsó blokkban, az 1800 méteres futás során viszont már ő is lemaradt a magyar reménységtől – Szalai végül hat másodperc előnnyel nyerte meg az egyéni versenyt.

Rajta kívül Szobácsi Laura (15.), Baier Zsófia (20.) és Pusztai Dóra (24.) jutott még az A-döntőbe, míg Fabók Eszter a B-jelűben lett hetedik.

A fiúk között is ünnepelhettünk dobogóst: Kropkó Márton a mezőny leggyorsabb úszását szállította, végül pedig harmadikként ért célba, tizennégy másodperccel a győztes portugál mögött, öttel a második franciától lemaradva. A többiek a B-döntőben szerepeltek, Szűcs András a 32., Székely Konrád a 39., Hóbor Lehel pedig a 42. helyen végzett. Trungel-Nagy Zalán a másnapi mixváltó miatt végül kihagyta az egyéni küzdelmeket.

Az U23-asok mezőnyében Kiss Gergely 8., Hóbor Zalán 10., Dobi Gergő 12., Kovács Gyula 13., Sinkó-Uribe Ábel pedig 16. lett, a lányok között pedig Kropkó Márta érte el a legjobb eredményt (12.), mögötte Sarcia Borbála (23.), Nádas Nóra Romina (26.) és Horváth Karolina Helga (37.) érkezett. Ez a korosztály a felnőttekkel együtt versenyzett.

Vasárnap következtek a mixváltók megméretései: a junioroknál ötödik lett a magyar négyes (Kropkó Márton, Szobácsi Laura, Trungel-Nagy Zalán, Baier Zsófia), ahogyan az elit/U23-as közös csapatunk is; ebben a felnőtt Kovács Zsófia, Dévay Márk és Kuttor-Bragmayer Zsanett mellett egyedüli U23-asként Kiss Gergely szerepelt.

