Kézilabda: szerdán kezdődik az ifjúsági leány-világbajnokság

Az eddigi legnagyobb megméretése előtt áll a 2006-os és 2007-es játékosokból álló ifjúsági leány kézilabda-válogatott, amely tavaly a korosztály Európa-bajnokságán ötödikként zárt, 2022-ben pedig az EYOF-on aranyérmet szerzett.

Szerdától a társaság az első világbajnokságán kezdi meg a szereplést, amit Kínában rendeznek meg. A csapat az utolsó felkészülési mérkőzéseit Ausztria korosztályos legjobbjai ellen játszotta, a mérleg pedig két győzelem volt, így kijelenthető, jól hangoltak a fiatalok a holnap kezdődő vb-re.

Bohus Beáta szövetségi edző összességében elégedetten értékelt, és elmondta, a lányok izgatottan várják a kezdést; a csoportkörben Argentína, Kazahsztán és Norvégia lesz az ellenfél.

Mint mindig, most is a lehető legtovább szeretnénk eljutni, és megnyerni a vébét.

Az argentinokról nem tudunk semmit, ám nem szabad leírni a kézilabdájukat, ezt az olimpia is jól mutatja. A kazahokra is nehéz készülni, ráadásul a korábbi korosztályos világversenyekhez képest idén mintha mindenki titkolózna, nem nagyon tudtunk meccsfelvételeket szerezni. Kulcskérdés lesz az alkalmazkodás, a mérkőzéseken belül és az időeltolódáshoz is; utóbbi sokat jelenthet majd a játékosoknak, ha adott esetben évek múlva a felnőttválogatottban hasonló helyzetbe kerülnek” – nyilatkozta az Utánpótlássportnak a szakember.

A négyesekből az első kettő jut a középdöntőben, a harmadik és a negyedik helyezett pedig az Elnök-kupán folytatja.

A magyar női ifjúsági válogatott kerete:

Kapusok: Grebenár Réka (NEKA), Lukács Boglárka (Bajnok DSE Nemesvámos), Majoros Gréta (PC Trade Szegedi NKE)

Jobbszélsők: Papp Dorka (Ferencvárosi TC), Varga Dalma (Győri ETO KC)

Jobbátlövők: Fazekas Virág (NEKA), Kriston Kíra (NEKA)

Irányítók: Keceli-Mészáros Renáta (NEKA), Pálmai Liza (NEKA), Rédecsi Polett (Győri ETO KC)

Beállók: Seres Liza (NEKA), Szép Nóra Viktória (Moyra-Budaörs Handball)

Balátlövők: Balogh Veronika (Ferencvárosi TC), Kacsó Noémi (Praktiker-Vác), Szeibert Anna (Ferencvárosi TC), Vári Arina (Győri ETO KC)

Balszélsők: Bede Fanni (Ferencvárosi TC), Mihály Hanna (NEKA)



Női U18-as világbajnokság, Kína, 2024. augusztus 14-25.

Csoportbeosztás:

A-csoport: Szerbia, Svédország, Ausztria, Chile

B-csoport: Horvátország, Montenegró, Nigéria, Angola

C-csoport: Japán, Hollandia, Dél-Korea, Kanada

D-csoport: Franciaország, Brazília, India, Koszovó

E-csoport: Dánia, Kína, Taiwan, Grönland

F-csoport: Magyarország, Norvégia, Argentína, Kazahsztán

G-csoport: Egyiptom, Románia, Spanyolország, Svájc

H-csoport: Németország, Csehország, Guinea, Izland



A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Augusztus 14., szerda

12:00 Magyarország–Argentína

Augusztus 16., péntek

10:00 Magyarország–Kazahsztán

Augusztus 17., szombat

14:00 Magyarország–Norvégia



A torna további programja:

Középdöntő: augusztus 18-20.

Negyeddöntők: augusztus 22.

Elődöntők: augusztus 23.

Döntő, helyosztók: augusztus 25.

(Kiemelt képünk forrása: MKSZ)