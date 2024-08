Evezés: kevésen múlott az A-döntő a korosztályos vb-n

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a múlt héten Kanadában rendezték meg az utánpótláskorú evezősök idei célversenyét, az U23-as és ifjúsági világbajnokságot. A magyar csapatot tizennégy fiatal alkotta, a legjobb eredményt az ifik között a Szente Dóra, Bagdács Szonja kormányos nélküli kettes, az U23-asoknál pedig a Szőllősi Balázs, Szigeti Ferenc könnyűsúlyú kétpárevezős egység érte el, amely egyaránt hetedik lett, a B-döntőt megnyerve.

„Nem akartam jósolgatni az esemény előtt, mégiscsak vébéről van szó, ám azzal a reménnyel utaztunk ki, hogy egy csapat legalább beverekedje magát az A-döntőbe, vagyis a legjobb hat egység közé. Ezt nem sikerült elérni, ennek ellenére előre lépést látok, mert már egyik hajónk sem a ’futottak még’ kategóriába tartozott – kezdi az értékelését ifj. Pergel László utánpótlás szövetségi kapitány az Utánpótlássportnak. – Egy évvel ezelőtt az eseményen egy fiúnégyes került be az A jelű fináléba, kisebb szerencsével és jó hajrával, míg az idei négypárnál éppen ez hiányzott: négy tizeddel maradtak le a srácok a középfutamban az írektől, ezzel együtt az A-döntőről. Nagyon bosszantó volt, mivel az ír csapat végül magabiztosan negyedikként zárt, emiatt mondhatom, nekünk is ott lett volna a helyünk a legjobbak között. Sajnos betegség is hátráltatta a versenyzésünket, ez benne van a pakliban, a kvartettből Rigó Barnabás a középdöntőben már torokgyulladással húzott, a helyére Mózes Márknak kellett beugrani, aki sportszerűen, a saját számát hátrahagyva segített a társainak. Végül a B-döntőben ötödikként zártak – ennyi a különbség egy világbajnokságon a negyedik és a tizenegyedik hely között.

Az ifi négypárunk a kategóriájában a világ legjobbjai közé tartozik.

Az öt perc ötvenhetes idő világszínvonalú, a céljukat pedig ebben a tekintetben elérték, hat perc alá akartak kerülni.”

A szakember a többi egységre is kitér.

„A lányoknál a kétpárevezősök esetében maradt kis hiányérzet, A-döntőért utaztak Kanadába, ettől függetlenül jó időt mentek, az egypárevezősöknél pedig a serdülőkorú Rádai Bianka kilencedik helye nagyon szép. A kettesünk tíz csapatból lett hetedik, nem sikerült a mezőny első felében végezni, de ez volt a realitás most, a már emlegetett Mózes Márk pedig szerintem top tízes eredményt szállított volna, ha befejezi a kategóriájában a versenyzést. Az U23-asoknál a normálsúlyú kétpár teljesítménye csalódás volt, vérmesebb reményekkel vágtak neki a vébének, a könnyűsúlyú egységünk pedig az utolsó utáni pillanatban állt össze. Két eltérő stílusú evezősről beszélünk, esetükben is bíztunk az A-döntőben, sajnos nem jött be, a kisdöntőt viszont magabiztosan nyerték meg.

Minden magyar evezős előtt le a kalappal, remek, alázatos társaságról van szó, mindenki jól érezte magát.

Arról korábban már írtunk, hogy Pergel ezzel az eseménnyel köszönt el az utánpótlás szövetségi kapitányi poszttól, ahogyan a felnőtt kapitány, Lőrincz Attila megbízatása is véget ér a jövő heti U23-as Eb-vel; az később dől majd el, kik veszik át a helyüket.

A magyar csapat eredményei a kanadai U23-as és ifjúsági evezős világbajnokságon (St. Catherines, Kanada, 08. 18-25.)



U23:



Szőllősi Balázs, Szigeti Ferenc (könnyűsúlyú kétpárevezős) – 7. hely

Újhelyi Mihály, Kocsik Dominik (kétpárevezős) – 13. hely



Ifjúsági:



Szente Dóra, Bagdács Szonja (kormányos nélküli kettes) – 7. hely

Rádai Bianka (egypárevezős) – 9. hely

Demkó Janka, Nagy Zsófia (kétpárevezős) – 9. hely

Hajdú András, Hajdú Márton, Kup Barnabás, Rigó Barnabás (négypárevezős) – 11. hely (a megsérülő Rigó helyett a döntőben Mózes Márk ült be a kvartett hajójába)

Mózes Márk (egypárevezős) – nem indult a B-döntőben

(Kiemelt képünkön: az ifjúsági négypárevezős egység a vb-n Forrás: MESZ)