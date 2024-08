Birkózás: egy érem és öt pontszerző hely a jordániai U17-es vb-n

„Annak nagyon örülnék, ha sikerülne érmet szereznünk, és nemcsak egy, hanem ideális esetben akár mindhárom szakágban. Óriási fegyvertény lenne, ha az Európa-bajnokság után ezt a világbajnokságon is megismételnénk. (...)

Összességében bizakodó vagyok, a két érem és egy pontszerző helyezés reális elvárás lehet a csapattól

– mondtaBácsi Péter, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) szakmai igazgatója a jordániai U17-es vb előtt a várakozásokról.

A versenyzőként világ- és Európa-bajnok sportvezető a jóslatával végül nem járt messze a valóságtól. Ami az érmek számát illeti, a mieink a kettő helyett csak egy medállal tértek haza, ellenben a pontszerzők helyen terén jócskán felülmúlták a célkitűzést: öten is eljutottak a bronzmeccsig, viszont mindannyian alulmaradtak a helyosztón, így az ötödik helyen zártak.

A korosztályos magyar válogatott tagjai közül

Czakó Zoltán teljesített a legjobban, aki a kötöttfogásúak 110 kilós mezőnyében egészen a döntőig menetelt, és ezüstérmet szerzett a nehézsúlyban,

és ezzel pályafutása során először állhatott dobogóra utánpótlás-világversenyen. (A sikere után a kiskunfélegyházi fiatallal készített beszélgetésünk ITT olvasható.)

A 14 éves Szentpál Vivien serdülőkorúként ötödik lett az U17-es vb-n Forrás: UWW

A kötöttfogásúaknál maradva, Zsitovoz Petro (55 kg) és Szuromi László (48 kg) is közel járt az éremszerzéshez, de végül be kellett érniük az ötödik helyezéssel. Ugyanígy járt a lányok mezőnyében Báger Barbara (57 kg) és a még csak 14 esztendős, tehát serdülőkorú Szentpál Vivien (40 kg) is. A legvégén pedig a szabadfogású Laposa Márk (71 kg) újabb ötödik helyével zárult magyar szempontból a világbajnokság.

Az összesített éremtáblázaton a magyar küldöttség a 16. helyen végzett. Ha pedig fogásnemenként vizsgáljuk a nemzetek rangsorát, akkor

a lányok között a 10., a kötöttfogásúaknál a 11., míg a szabadfogásúaknál a 17. helyen zártak a mieink.

Előbbi két szakágban egyaránt a harmadik legeredményesebb európai nemzet lett a magyar.

Figyelembe véve, hogy a tavalyi, isztambuli U17-es vb-n érem és pontszerzős helyezés nélkül végeztek a birkózóink, a mostani szereplés egyértelmű előrelépést jelent, és többen is kifejezetten biztató, előremutató teljesítményt mutattak.

(Kiemelt képen: Czakó Zoltán (balon) az elődöntő megnyerése után Forrás: UWW)