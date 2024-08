Atlétika: Bátori Lilianna esélyeshez méltó módon nyert Eb-t

A júliusi, besztercebányai U18-as atlétikai Európa-bajnokság egyetlen magyar aranyérmért érdemelte ki a magasugró Bátori Lilianna. A Vasas 17 éves kitűnősége a szám fináléjában egyedül teljesítette a 184 centimétert, és megérdemelt Európa-bajnoki cím lett a jutalma. Kun-Szabó Balázs tanítványa ezután a 190 centiméteren is próbálkozhatott, de a Kovács Judit által 1986 óta tartott korosztályos magyar csúcsot (189) nem tudta megjavítani Szlovákiában.

„Felejthetetlen élményekkel gazdagodtam az Európa-bajnokságon – mondta a kontinenselső a döntő után. –

Éremért érkeztem Besztercebányára, azon belül is a legfényesebbért, és nagyon örülök, hogy sikerült elérnem a célomat.

Az Eb előtt nekem volt az idei legjobb eredményem a mezőnyben, de igyekeztem megbirkózni azzal a teherrel, hogy sokan várják a győzelmemet. A selejtezőben sokkal jobban izgultam, mint a döntőben, mert ha ott nem úgy jönnek össze a dolgok, akkor én is nagyot csalódtam volna. A döntőben már megpróbáltam higgadt maradni, és csak a feladatomra koncentrálni. Úgy érzékeltem, hogy nekem jól ment az ugrás, azok a lányok pedig visszafogottabban szerepeltek, akikre a szezonbeli teljesítményük alapján a legnagyobb riválisokként tekintettünk. A végén kísérleteztem az U18-as országos csúcs megjavításával, ám akkor már aranyérmesként, a közönség hangos buzdítása mellett nehéz volt magam előtt elképzelni, hogy pontosan mit is kellene csinálnom. Annyi baj legyen, ez az Eb-cím nagyszerű visszajelzés, és kellő motivációt ad a folytatáshoz.”

Lilianna 187 centis egyéni csúccsal, a korosztály világranglista-vezetőjeként várhatta a megméretést, így nem meglepetés a sikere. Ezt a magasságot már stabilan tudja, az idén háromszor is átugrotta, második alkalommal felnőtt országos bajnoki címet ért élete eddigi legjobb teljesítménye.

A reménység fejlődése folyamatos és látványos. Tavaly a maribori európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (EYOF) az ötödik helyen végzett, míg a jeruzsálemi U20-as Eb-n – vetélytársai többségénél jóval fiatalabbként – döntőbe jutott.

„A testalkata ideális, magasan van a súlypontja, nagyon könnyű csontozatú, mégis dinamikus és robbanékony” – jellemezte őt edzője, Kun-Szabó Balázs, aki kiemelte, hogy tanítványa szorgalma az edzéseket és a tanulást tekintve is példaértékű.

„Kiskoromban a KSI-ben szertornáztam, de már akkor is magasabb voltam a többieknél, ami nem vált előnyömre, így mondhatni, kilógtam a tornasorból – idézte fel a kezdeteket korábban portálunknak Lilianna. – Több sportággal is próbálkoztam, és végül az atlétikánál kötöttem ki, azt pedig

az elejétől fogva tudtam, hogy magasugró szeretnék lenni.

Erősítette az elhatározásomat, hogy már a tornaedzéseken is azt mondták, ezzel kellene foglalkoznom, mert rugók vannak a lábamban. Az MTK-ban rövid időt töltöttem, majd a Budapesti Honvédba jártam, aztán a REAC-ban Kasperkiewicz Gábor tanítványaként már komolyabban kezdtem versenyezni. Úgy érzem, most jó helyen vagyok a Vasasban, és örülök, hogy az eredményeim is egyre jobbak.”

A sokra hivatott magasugró eredményei egyébként nemcsak a korosztályában, hanem az U20-asok mezőnyében is figyelemre méltónak számítanak. A 187 centi jelenleg az előkelő hetedik pozíciót éri az U20-as világranglistán, így bár Lilianna az idősebbek augusztus végi, perui világbajnokságán a tapasztalatszerzést tűzheti ki elsődleges célnak, a döntőbe jutása sem menne csodaszámba.

