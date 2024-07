Kosárlabda: szombaton rajtol az U20-as női Eb Litvániában

Mint arról beszámoltunk, két győzelemmel zárta a felkészülési meccsek sorát a korosztályos Európa-bajnokság előtt álló U20-as női kosárlabda-válogatott, miután a horvátok elleni két mérkőzés közül az elsőn 79–63-ra, majd a másodikon 66–61-re győztek a magyar lányok Fehérváron.

Az első meccs első félideje kiválóan sikerült. Maximális fókuszáltság mellett olyan játékot mutattunk, amelyet majd az Eb-n is várok a csapattól

– kezdte a visszatekintést Tursics Krisztián szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – A második félidővel viszont már kevésbé voltam elégedett, mert visszaesett a koncentrációs szintünk, és bár ugyanúgy kidolgoztuk a helyzeteket, jó néhány ziccert kihagytunk, és ez nem fog beleférni az Európa-bajnokságon. Összességében jó játékot mutattunk, szóval elérte a célját a mérkőzés. Ezután a második találkozóra két kulcsjátékosunkat, Laczkó Sárát és Strausz Edinát is kivettük a csapatból, és szerettünk volna olyan felállásokat, taktikai elemeket gyakorolni, amelyeket addig élesben kevesebbet próbálgattunk, és ez is működött. Szoros meccsen végül ezúttal is nyertünk, de ezen a meccsen nem a győzelem megszerzése volt az elsődleges, hanem sokkal inkább forgattuk a csapatot, nagy rotációval játszottunk."

A Tursics Krisztián vezette U20-as női válogatott a horvátok elleni két sikerrel hangolt az Eb-re Fotó: Somogyi Gábor

A magyar csapat csütörtökön elutazott az Eb helyszínére, a litvániai Vilinusba, ahol szombaton 12 órától lép pályára először, méghozzá az izraeli együttes ellen.

Készen állunk a kezdésre! Most már mindenki az izraeliek elleni mérkőzésre fókuszál. Azt hiszem, sikerült a legtöbbet kihoznunk az öthetes felkészülésből

– mondta a szakvezető. – A legfontosabb, hogy megúsztuk nagyobb sérülés nélkül, ami az előzmények ismeretében kulcskérdésnek bizonyult, hogy a hadra fogható játékosok közül az edzőtábor alatt lehetőleg már senki ne essen ki. Úgy érzem, taktikailag sikerült jól felkészülnünk. Támadásban és védekezésben is többféle stratégiát tudunk elővenni, ha a helyzet megkívánja, de természetesen majd az éles meccsszituációkban dől el, hogy miként is vizsgázunk belőle. Nyilván szeretnénk mindenképpen megnyerni az első mérkőzést, és pozitív hangulatban folytatni az Eb-t."

Az izraeliek mellett még a németek és a szerbek szerepelnek a mieink négyesében. A csoportkörnek csupán rangsoroló szerepe van, ugyanis mind a négy csapat továbbjut a nyolcaddöntőbe.

„Az erőviszonyok alapján a szerbek minimálisan kiemelkednek a négyesből, de nincsenek nagy különbségek a csapatok között. Ugyanakkor talán ennél is érdekesebb, hogy négy teljesen eltérő stílust képviselő csapat kapott helyet ebben a csoportban, így nehéz megjósolni, hogy kinek a játéka fog leginkább érvényesülni. Gyorsan és jól kell reagálnunk majd az aktuális kihívásra.

Ami a célokat illeti: továbbra is azt gondolom, hogy nekünk először a biztos bennmaradást kell kiharcolni az Eb-n.

Lehet, hogy öt edzőmeccset is sikerült megnyernünk a nyolcból, de ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni. Lépésről lépésre kell haladnunk."

A magyar válogatott programja a csoportkörben:

Szombat (július 6.) 12:00

Magyarország–Izrael

Vasárnap (július 7.) 14:30

Magyarország–Németország

Kedd (július 9.) 19:30

Magyarország–Szerbia

Az U20-as női válogatott kerete:

Aho Tyra, Baa Dominika, Bajzáth Lili, Gelei Karola, Gyöngyösi Janka, Holcz Rebeka, Katona Boglárka, Laczkó Sára, Oláh Fruzsina, Strausz Edina, Takács Dorina és Zsámár Panna.

A szakmai stáb tagjai: Tursics Krisztián vezetőedző, Szentpáli Gergő és Meszler Balázs másodedzők, Sebestyén Balázs erőnléti edző, Békési Ádám gyógytornász-fizioterapeuta, Vincze Viktória technikai vezető.

(Kiemelt képet készítette: Somogyi Gábor)