Kosár: hiányzott egy igazi vezér az U20-as női válogatottból az Eb-n

Mint arról beszámoltunk, a sorsdöntő helyosztón a magyar csapat nyolc ponttal kikapott a montenegróiaktól, így a 14. helyen fejezte be litvániai U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságot, és

a három kieső egyikeként búcsúzni kényszerült az A-divízió 16 csapatos elitmezőnyétől.

A válogatott összességében három győzelemmel és négy vereséggel zárta a tornát, ugyanakkor a négy elveszített meccsből csupán a németek elleni csoportmeccsen nem volt a mieinknek reális esélye a győzelemre. A nyolcaddöntőben a lengyelektől, illetve a 9-16. helyért zajló helyosztók első körében a házigazda litvánoktól egyaránt három ponttal kapott ki, míg a már említett montenegróiak elleni meccsen 18 pontos előnyből szenvedett végül vereséget a magyar együttes. (A három győztes találkozón a válogatott a csoportkörben az izraelieket és a szerbeket verte, majd a helyosztókon ismét felülmúlta a szerb gárdát.)

Sajnos azt kell mondjam, hogy az nem lehet a véletlen műve, hogy minden szoros meccsből a végjátékokban mi jöttünk ki rosszabbul

– kezdte értékelését Tursics Krisztián szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Hiányzott egy olyasfajta személyiség, vezéregyéniség a csapatból, aki a kiélezett szituációkban a társaság élére tud állni, és túllendíti a csapatot a hullámvölgyön. A többi válogatottban pedig szinte mindenütt volt ilyen játékos, és a ki-ki meccseket általában ezek a típusú karakterek döntik el. A kulcspillanatokban mi rendkívül szenvedtünk a kosárszerzés terén. Az volt a jellemző, hogy ezekben a helyzetekben kicsit megijedtünk saját magunktól, és a felelősséget igyekeztük áttolni valaki másra, emiatt a mérkőzéseket nagyon nehezen tudtuk lezárni, és győzelemmel befejezni.

Ez a jelenség kicsit intő jel lehet tágabb kontextusban is, a teljes hazai utánpótlás-nevelésünkre vetítve. Fontos, hogy már a legfiatalabb korosztályokban olyan mentalitású, olyan személyiségű játékosokat válasszunk ki és neveljünk, akik képesek magukra vállalni a vezérszerepet a kiélezett helyzetekben is.

Legalább egy ilyen játékos nálunk most nagyon hiányzott. A térdsérülése miatt az Eb-ről hiányzó Toman Petra éppen ilyen karakter lehetett volna, mind az egyéni képességei, mind a mentalitása alapján, de rá nem számíthattunk ezen a tornán. Emellett hiányzott a kiegyensúlyozottság is a teljesítményünkből, és a szakmai stáb tagjaiként mi edzők sem tudtuk, hogy az adott napon melyik arcát fogja mutatni a csapat, ráadásul a formánk sokszor mérkőzésen belül is hullámzott, így edzőként belenyúlni a meccsbe, változtatni is nehéz feladat volt.”

A 14. helyen zárva búcsúzott az A-divíziótól az U20-as női válogatott az Eb-n Forrás: FIBA.Basketball

A kiesés egyébként azért is lehet különösen fájó, mivel magyar korosztályos leányválogatott legutoljára nyolc évvel ezelőtt, 2016-ban szerepelt a B-divízióban, azóta egészen mostanáig az U20-as, az U18-as és az U16-os nemzeti együttesünk is stabilan őrizte tagságát az elitben.

Mindent egybevéve, annyira kiegyensúlyozott volt a mezőny, hogy a nüanszok döntöttek a hatodik helytől egészen az utolsó helyig.

Láthattuk, hogy a végül hatodik lengyelek ellen karnyújtásnyira voltunk a negyeddöntőbe kerüléstől, majd a legvégén aztán a kiesés elkerülése ellen kellett játszanunk. Mint már említettem, rendkívül tanulságos Európa-bajnokságon vagyunk túl. Nemcsak számunkra, a szakmai stáb tagjainak és a játékosoknak, hanem mindenkinek, aki az utánpótlás-nevelésben dolgozik. Muszáj elgondolkoznunk azon is, hogy egy bizonyos szint felett már milyen területeken és miként képezzük, fejlesszük a játékosokat, illetve mit csinálhatnánk másként vagy jobban.”

Az U20-as női válogatott kerete:

Aho Tyra, Baa Dominika, Bajzáth Lili, Gelei Karola, Gyöngyösi Janka, Holcz Rebeka, Katona Boglárka, Laczkó Sára, Oláh Fruzsina, Strausz Edina, Takács Dorina és Zsámár Panna.



A szakmai stáb tagjai:

Tursics Krisztián vezetőedző, Szentpáli Gergő és Meszler Balázs másodedzők, Sebestyén Balázs erőnléti edző, Békési Ádám gyógytornász-fizioterapeuta, Vincze Viktória technikai vezető.

(Kiemelt kép forrása: FIBA.Basketball)