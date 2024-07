Kézilabda: izgalmas végjáték, győzelem a szerbek ellen a junior Eb-n

A – nem is a mutatott teljesítmény, inkább a lebonyolítás miatt – csalódást keltő csoportkör után biztossá vált, hogy a magyar válogatott két győzelemmel és egy vereséggel sem jutott be a legjobb nyolc közé, helyette a 9-16. helyért folytathatta a játékot a Szlovéniában zajló junior férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

Bár az előzetesen célként megjelölt negyeddöntőbe jutás nem sikerült, a játékosok motiváltan vágtak neki a hétfőn megrendezett, első helyosztójuknak, amelyen a horvátokat három góllal győzték le. Kedden már jött is a következő fellépés, a szerbek ellen, egy esetleges győzelemmel pedig biztossá vált volna, hogy a magyarok a 9-12. helyért küzdhetnek a továbbiakban.

Az ellenfél kezdte jobban az összecsapást, elöl és hátul sem állt össze a magyar játék, amit jól mutat, hogy az első szűk 10 percben hat szerb és két magyar lövés találta el a kaput, ezekből mind gól lett – hamar 6–2-es hátrányba került a válogatott. Időt is kért Sótonyi László szövetségi edző, „felébredni” azonban továbbra sem sikerült, 20 perc után 10–4 állt az eredményjelzőn, a heteseit sem tudta értékesíteni a csapat. Változtatni azonban a félidő hajrájában sem sikerült, sőt már nyolc gólos is volt a hátrány, ami után a szünetre a 14–8-as eredménynek – kis túlzással – még örülhettünk is.

A folytatás már jobban nézett ki magyar szemszögből, a válogatott hamar faragott a hátrányából, három gólnál közelebb azonban sokáig nem sikerült megközelíteni a szerbeket. A 49. percben aztán ez is megtörtént, a jobbszélső Csanálosi Richárd góljával 22–20-ra alakult az állás; többször is támadhatott a csapat a mínusz egyért, sokadik nekifutásra pedig sikerült is, hetesből, miután a kapuban Borsos Máté fontos védésekkel jelentkezett. Két perccel a vége előtt az egyenlítés is összejött, Tóth Levente jól ismerte fel a kínálkozó helyzetet (24–24), az eredménytelen szerb támadás után pedig Kovács Tamás is betalált, így – először a mérkőzésen – 43 másodperccel a végső dudaszó előtt előnybe került a válogatott.

Jöhetett az idegőrlő utolsó védekezés, tíz másodperccel a vége előtt viszont egy lapos lövéssel egalizált az ellenfél, ám még erre is volt magyar válasz, a gyors középkezdésből Molnár Robin tüzelt az üres kapuba, győzött a magyar együttes!

Egy mérkőzésen belül jártunk a pokolban, majd a mennyországban kötöttünk ki. Elveszített, kudarcra ítélt helyzetből sikerült kicsikarni a győzelmet.

Az első félidőben mintha nem tudtuk volna, hogy milyen rendezvényen vagyunk, de szerencsére a mentalitáson sikerült választani” – összegzett Sótonyi László a mérkőzés után.

JUNIOR FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZLOVÉNIA

A 9-16. helyért:

Magyarország–Szerbia 26–25 (8–14)

A magyar válogatott góllövői: Kovács 5, Kathi 5, Tóth 5, Csanálosi 3, Molnár 2, Terjék 2, Gazsó 1, Juhász 1, Horváth 1, Szabó 1.

A magyar csapat további helyosztói:



07.18. 19:00 Magyarország–Szlovénia





A magyar válogatott kerete:



kapusok:

Borsos Máté (PLER), Győri Nándor (Veszprém), Radvánszki Attila (Szeged)



jobbszélsők:

Csanálosi Richárd (NEKA), Terjék Roland (Montpellier, francia)



jobbátlövők:

Barna Dániel (Veszprém), Kathi Sándor (Győri ETO-UNI FKC), Nagy Ádám (NEKA)



beállók:

Bali Bence (Győri ETO-UNI FKC), Balogh Botond (Veszprém), Szabó Levente (NEKA), Viski Szabolcs (Veszprém)



irányítók:

Horváth Péter (Csurgó), Tóth Levente (NEKA)



balátlövők:

Balogh Dániel (Szeged), Gazsó Péter (Szeged), Kovács Tamás (NEKA)



balszélsők:

Juhász Ádám (Szeged), Molnár Robin (NEKA)

