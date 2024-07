Kenu: mélyről jött vissza az U23-as Európa-bajnok Horányi Dóra

Sokáig úgy állt, hogy a 2021-ben Tokióban megrendezett olimpián is vízre szállhat az UTE kenusa, Horányi Dóra, aki 19 évesen bekerült a válogatott utazó keretébe, ám sérülés miatt végül ki kellett hagynia az ötkarikás játékokat. A következő tavasszal aztán folytatódott a balszerencse-sorozat, 2022 márciusában ugyanis a zebrán ütötte el egy autó, aminek következtében mindkét lábszára eltört – nem meglepő módon az egész versenyévad kiesett a fiatal sportolónak.

A várva várt visszatérés aztán 2023 első felében megtörtént, nyáron pedig már U23-as vb-bronzérmet is szerzett C4 500 méteren, majd augusztusban a felnőtt-vb-n A-döntőt húzhatott C2 200-on, a fináléban hatodikként zárt.

Kétségtelen, ezek is fontos pillanatok voltak a sportoló karrierjében a már emlegetett nehézségek után, idén júniusban viszont újra U23-as Eb-n mérethette meg magát, viszont mindkét száma egyes volt: 500-on arany-, 200-on ezüstérmet szerzett.

„2022-ben nagyon rossz volt a partról nézni a versenyeket, főleg, hogy Szegeden rendezték meg az U23-as világbajnokságot, amin egy álom lett volna részt venni, ami végül csak nézőként sikerült. Ez viszont óriási motivációt adott a folytatásra, hogy ott folytassam, ahol 2021-ben abbahagytam. A következő évben nagyjából hetvenszázalékos munkát tudtam végezni, amivel korosztályos vb-n és Eb-n is indulhattam, és a dobogó sem volt messze, ez pedig újabb lökést adott, hogy idén még jobb eredményeket érjek el. Az elmúlt hónapokban Takács Kincsővel készültünk a felnőttválogatóra – ez a páros sokat adott nekem egyénileg is. A csapattársaimmal ráadásul azonos korosztályba tartozunk, így az edzések is versenyhangulatban telnek – mondja Horányi, aki áttér a 2024-es U23-as Eb-re. – Az ötszáz egyesben való indulásom nagy meglepetés volt, 2020 óta a kétszázra egyesre készülünk, mivel az az olimpiai szám. Úgy érzem, a sérülésem után idén nyárra újra elértem azt az edzettségi állapotot, amivel végigbírom az ötszáz métert.

Megható volt a Himnuszt hallgatni, hiszen a számban a kijutásomra sem számítottam, nemhogy az aranyéremre;

sokat jelent, jó visszaigazolás, hogy a hosszabb távok is mennek. Ráadásul szóba került, hogy a jövőben az ötszáz lesz az új ötkarikás egyes szám.”

A fiatal kenus már előre tekint, hiszen rövid és hosszabb távon is komoly céljai vannak.

„Most már 2028-ra koncentrálok, ott akarok lenni az olimpián; szerencsére ebben az egyesületem is maximálisan segít és támogat. Bő egy hét múlva viszont U23-as világbajnokság kezdődik: kétszáz egyesben és ötszáz négyesben ülök majd hajóba, ahogyan a tavalyi vb-n is. A cél, hogy a 2023-as eredményeket felülmúljam!”

