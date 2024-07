Cselgáncs: Kunyik Botond az ifjúsági Eb után a vb-n is érmet nyerne

Mint arról beszámoltunk, jól szerepeltek a magyar fiatalok a szófiai ifjúsági cselgáncs Európa-bajnokságon, összesen két bronzéremmel, illetve egy-egy ötödik és hetedik helyezéssel végeztek a bolgár fővárosban. A mieink egyik dobogós helyezésért a Tatabányai SC 16 éves ígérete, Kunyik Botond felelt, aki az 55 kilósok mezőnyében szerzett értékes bronzérmet.

Korábban nyertem már érmeket Európa-kupa-versenyeken, de az Európa-bajnokságon dobogóra állni teljesen más kategória

– nyilatkozta Kunyik az Utánpótlássportnak. – Az Eb-n már nincs könnyű meccs, minden ellenféllel szemben alaposan meg kell szenvedni. A két orosz srácot leszámítva – egyikükkel az elődöntőben, másikukkal a bronzmeccsen találkoztam – igazából minden riválisomat ismertem a mezőnyből, mivel az Ek-viadalokon már többször is megmérkőztem velük. A verseny előrehaladtával aztán az oroszokat is láttuk küzdeni, így amikor odaértem, már azzal is tisztában voltam, tőlük mire számíthatok. Mindent egybevéve,

remek formában éreztem magam az Eb-n, teher nélkül dzsúdóztam, és abban a pillanatban talán fel se fogtam igazán, hogy Európa-bajnokságon szerepelek.

Mint ahogyan minden versenyre, Szófiába is úgy mentem, hogy nyerni szeretnék, de egyáltalán nem stresszeltem rá, csak lépésről lépésre haladtam. Természetesen, az aranyéremmel a nyakamban lettem volna maximálisan boldog, végül azonban a bronzzal sem lehettem igazán csalódott, tudtam őszintén örülni a harmadik helynek.”

Kunyik Botond az ifjúsági Európa-bajnokság dobogójának harmadik fokán Forrás: EJU

Botond pillanatnyilag már javában készül az augusztus végén Peruban rendezendő világbajnokságra. Elmondta, most kicsit fáradtnak érzi magát, de ez természetes velejárója a sok kőkemény edzésnek.

„Emiatt nem aggódok, mert összességében jól megy a dzsúdó, erősnek érzem magam, és innentől már csak jobb lesz a formán.

A legfőbb vágyam, hogy megnyerjem a világbajnokságot, de ha az Eb-hez hasonlóan Limában ismét sikerülne dobogóra állni, akkor már az ezüsttel vagy a bronzzal is rendkívül elégedett lennék.

Kunyik Zsolt, Botond édesapja és egyben edzője hozzátette, bizakodóan várják az ifjúsági világbajnokságot.

„Boti korábban is hitt magában, ezzel nem akadt gond, ugyanakkor az Eb-bronzérem értelemszerűen plusz önbizalmat adott neki, még jobban bízik magában, ami a világbajnokságon biztosan jól fog jönni neki. Az edzéseken nyújtott teljesítménye alapján úgy látom, kezd ismét formába lendülni.

A legfontosabb, hogy csak tegye a dolgát, és minden egyes nap keményen dolgozzon, akkor az meghozza majd a gyümölcsét.

Azt tudni kell, hogy az Európa-bajnokság után Boti kapott egy-másfél hétnyi rövid pihenőt, amelyből visszatérve az elején kicsit visszafogottabban ment neki, de ez a szünet után teljesen rendjén van ilyenkor, viszont ami örömteli, azóta hétről hétre javul a produkciója. Jelenleg még a nagyobb intenzitású, kemény edzésmunka zajlik ebben a fázisban, és természetesen igyekszünk majd a csúcsformát a vébére időzíteni.”

(Kiemelt képen: Kunyik Botond és edző-édesapja, Kunyik Zsolt Forrás: EJU)