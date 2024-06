Ökölvívás: Európa-bajnokság előtt áll a juniorválogatott

Világ- és Európa-bajnokságon is bizonyított tavaly a junior ökölvívó-válogatott, amely mindkét eseményről érmekkel tért haza. A korosztályos nemzeti csapat egy része azóta kicserélődött, a motiváció azonban nem változott: a fiatalok sikerre éhesen várják az év célversenyét, a Szarajevóban megrendezendő Eb-t, ám nem lesz könnyű dolguk, ha túl szeretnék szárnyalni a 2023-as eredményeket.

„Nagyon eredményes év volt a tavalyi, az Európa-bajnokságról négy, a vébéről két érmet is el tudtunk hozni. Ennek ellenére maradt bennem kis hiányérzet, hiszen az Eb-n a magyar fiúk közül senki sem tudott dobogóra állni – mondja Törteli Ferenc, a korosztályos válogatott vezetőedzője, aki 2024-gyel folytatta. – Minden év nehézkesen indul, fel kell venni a tempót az első hónapokban – ez viszonylag hamar sikerült is a fiataloknak, ez már a romániai Dracula Openen is megmutatkozott. Mostanra viszont

szépen összeállt a társaság, már a keretünk is végleges, ha minden jól megy, az Eb-n induló névsort már semmi nem befolyásolja majd.

Az elmúlt hónapokban több fontos hazai versenyen is ringbe léptek a bokszolók, akik közül a fiúkkal a múlt héten Tatán edzőtáboroztunk, a lányok pedig nemzetközi eseményre utaztak.”

A Tatai Olimpiai Központban változatos edzésprogram várt a fiúkra, akik az olasz korosztályos válogatottal közösen is készültek, ráadásul

az olimpiára készülő három magyar ökölvívó is a helyszínen tréningezett.

„Plusz erőt adott a srácoknak, hogy az olimpiai keret is itt készült ezekben a napokban. Testközelből láthatták az edzéseiket, a sparringokat, ami külön külön motiválta őket.

Mindig a mutatott teljesítmény a lényeg, hogy kihozzák magukból a fiatalok, ami bennük van. Nagyon fontosak a junioreredmények, de mindegyik annyit ér, amennyit majd a felnőttmezőnyben lehet belőle profitálni.

(Kiemelt képünk forrása: MÖSZ)