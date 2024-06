Kosár: Buglyó Barna Európa legjobbjai ellen is megmutathatta magát

Miután tavasszal az Ulm korosztályos csapata megnyerte az U18-as fiú kosárlabda Euroliga dubaji állomását, bejutott a sorozat berlini nyolcas döntőjébe, amelyet múlt hét végén, a felnőtt Euroliga Final Fourjával egyidőben rendeztek meg a német fővárosban. Az Ulm részvétele azért is volt különleges, mert így Buglyó Barna révén magyar játékos is képviseltette magát az utánpótláskorúak elittornáján, amelyet végül a Real Madrid nyert meg. Buglyó együttese a csoportkörben a Mega MIS Belgrádtól (70–101), az Emporio Armai Milanótól (46–79) és a Real Madridtól (53–86) is vereséget szenvedett, így a kvartett utolsó helyen zárta a viadalt. Barna mintegy húsz játékpercet átlagolt a három meccsen, s ez idő alatt 4 pontot, 5,2 lepattanót és 1,5 gólpasszt jegyzett.

„Kicsit kettős érzések kavarognak bennem a nyolcas döntő kapcsán – kezdte Buglyó az Utánpótlássportnak. –

Egyrészről hatalmas élmény volt pályára lépni egy ilyen rangos eseményen, hiszen Európa legjobb csapatai ellen mérettethettük meg magukat, viszont az is egyértelmű, hogy ennél jobb szereplést vártunk magunktól.

Nem is önmagában a vereségek zavartak, hiszen rendkívül erős csapatokkal találkoztunk, de a Megát, illetve a Milanót képesek lehettünk volna sokkal jobban megszorongatni, ha a játéktudásunknak megfelelően játszunk. Mindenesetre azt gondolom, büszkék lehetünk magunkra, mert első német csapatként sikerült alanyi jogon kivívni a helyünket a legjobb nyolc között – korábban a német klubok csak rendezőként vagy meghívott együttesként szerepeltek a mezőnyben."

A hármas-négyes poszton bevethető reménység Paksról indulva négy évvel ezelőtt igazolt Ulmba, ahol a berlini és a müncheni mellett az egyik legerősebb német akadémián fejlődhet. Ugyanakkor Buglyó elmondta, a legutóbbi évada korántsem volt zökkenőmentes.

Igazi hullámvasút volt ez az idényem. A súlyos térdsérülésemből tavaly ősszel tértem vissza, és a kilenchónapos kihagyás után eleinte eléggé hullámzóan ment a játék, időre volt szükségem, hogy visszataláljak a régi önmagamhoz,

és ismét kiegyensúlyozott teljesítményt tudjak nyújtani. Ezen a téren a bajnokság előrehaladtával úgy érzem, sikerült dolgoznom, és hónapról hónapra javult a formám. Most pedig így már visszatekintve, azt mondhatom, tényleg sokat fejlődtem ebben az évadban. Persze minimálisan még mindig érzem magamon a kihagyás jeleit, de szerintem jó úton haladok."

Hozzátette, ősztől is Ulmban folytatja, miután 1+1 éves szerződéshosszabbítást írt alá a klubbal. Addig pedig a nyáron az U18-as válogatottban bizonyíthat, amely Pethő Ákos vezetésével a B-divíziós Európa-bajnokságra készül.

„Az említett sérülés miatt a múlt nyarat ki kellett hagynom a válogatottban, majd miután felépültem, a bajnokság közben pedig nem tudtam hazajönni az összetartásokra, szóval már viszonylag régen szerepeltem a nemzeti csapatban. Éppen ezért most már alig várom a közös munkát a srácokkal, illetve a szakmai stábbal! Nagyon motiváltnak érzem magam, hogy együtt majd jó eredményt érjünk el az Eb-n."

(Kiemelt képen: Buglyó Barna (középen) Forrás: euroleaguebasketball.net)