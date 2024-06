Kézi: Varga Emília csapatkapitányként vezetheti sikerre a juniorokat

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Debrecenben végzi a világbajnokság előtti közvetlen felkészülést a tavaly Európa-bajnoki aranyérmet szerző junior női kézilabda-válogatott. A csapat két hetet tölt el a városban, amely során az edzések mellett Három Nemzet-tornán is szerepel majd, a jövő hét végén Egyiptom és Hollandia korosztályos legjobbjaival csap majd össze a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

A Szilágyi Zoltán szövetségi edző által vezetett együttes június 19-én kezd a már említett világbajnokságon, amit Észak-Macedóniában rendeznek meg; a csapat legutóbb 2022-ben, az ifjúsági világbajnokságon, az elődöntőben kapott ki tétmeccsen, Dél-Koreától.

Az ázsiai válogatottal már a csoportkörben összetalálkoznak a magyar kézisek, akiknek a négyesébe Argentína és Mexikó is bekerült.

„Mindig nagy öröm a lányokkal találkozni, ez most is így van; igyekszünk ezt a két hetet a lehető leghatékonyabban eltölteni, hogy megfelelő állapotban kezdjük meg a vébét – mondja a Mosonmagyaróvárral NB I-es bronzérmet szerző Varga Emília, aki csapatkapitányként vezetheti majd az együttest Észak-Macedóniában. – Az elmúlt hónapokban több színvonalas tornán is részt vettünk, ami kiválóan szolgálta a felkészülést. Igaz,

sok újat már nem tudunk tanulni így együtt, hiszen ismerjük egymás mozgását, gondolkodását, összeszokott társaságról van szó.

Ebből akár profitálhatunk is a nyári eseményen. A dél-koreaiaknak természetesen vissza akarunk vágni a két évvel ezelőtti vereségért!”

A fiataloknak az eredménytől függetlenül biztosan érzelemdús lesz az esemény, hiszen utoljára találkoznak majd a juniorválogatott színeiben, a vb után ugyanis elbúcsúznak az utánpótlásévektől.

„A szokásosnál is izgatottabban vágtunk bele a felkészülésbe, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ebben a formában többször már nem találkozunk;

az elmúlt évek közös munkája remek volt, ezért is lesz nehéz a búcsú.

Még van egy dobásunk, amin nagyot szeretnénk alkotni; ezt egyébként nem teherként fogjuk fel, inkább élvezni akarjuk majd az utolsó mérkőzéseket. Meccsről meccsre koncentrálunk majd, de az első négybe mindenképp be szeretnénk jutni!”

(Kiemelt képünkön, labdával: Varga Emília a tavalyi Eb-n Forrás: MKSZ)