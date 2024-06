Kajak-kenu: negyvenkét magyarral startol az U23-as és ifjúsági Eb

Az év első felében a felnőtt kajak-kenusok kerültek reflektorfénybe, legalábbis ami a világversenyeket illeti, hiszen már világkupán és Európa-bajnokságon is bizonyíthattak. Ezeken az eseményeken számos utánpótláskorú magyar sportoló is lehetőséget kapott, akik közül többen éremmel bizonyították, hogy már a nagyok között is számolni kell velük.

Többet viszont már a korosztályos világversenyekre sem kell várni, csütörtökön ugyanis kezdődik az U23-as és ifjúsági világbajnokság. Szlovákia először ad otthont az eseménynek, Pozsonyban gyűlnek majd össze a kontinens legjobbjai, akik négy napon át küzdhetnek egymással; 36 országból érkezett nevezés a viadalra.

Mi pedig

okkal reménykedhetünk az eredményes magyar szereplésben: évről-évre brillírozik az utánpótlásunk, amely tavaly a korosztályos vb-n és Eb-n összesen 74 érmet szerzett, közte 40 aranyat.

Jósolni ettől függetlenül elég nehéz, a végső cél pedig nem az, hogy a korosztályos eseményeken gyűjtsék be a lehető legtöbb érmet a fiatalok, hanem, hogy a felnőttek között érjenek oda a legjobbak közé.

„Az, hogy a korosztályos vb-n, Eb-n sikerül-e az előző évek magasságait megközelíteni, esetleg túlszárnyalni, jó kérdés; az éremtermés hullámzó, egyszer majd jönnie kell egy visszafogottabb eseménynek is, ám ez természetes, semmi rosszat nem jelent.

A cél továbbra is az, hogy az U23-asra, de még inkább a felnőttkorosztályra érjenek be a versenyzőink

– mondta áprilisban az oldalunknak a kenuutánpótlás szövetségi kapitánya, Foltán László.

U23



Kajak:

K-1 200 méter: Mizsér Márk

K-1 500 méter: Hidvégi Hunor

K-1 1000 méter: Hidvégi Hunor

K-2 500 méter: Tamási Zsombor, Keller Gergő

K-2 1000 méter: Őry Zsombor, Tamás Gergő

K-4 500 méter: Őry Zsombor, Tamás Gergő, Keller Gergő, Tamási Zsombor

NK-1 200 méter: Kiskó Réka

NK-1 500 méter: Ujfalvi Laura

NK-1 1000 méter: Bársony Ottília

NK-2 500 méter: Decsi Dorina, Dráviczki Dóra

NK-4 500 méter: Nemes Réka, Ujfalvi Laura, Dráviczki Dóra, Decsi Dorina



Kenu:

C-1 200 méter: Kollár Kristóf

C-1 1000 méter: Kollár Kristóf

C-2 500 méter: Molnár Csanád, Juhász István

C-2 1000 méter: Fodor Nicholas, Hodován Dávid

NC-1 200 méter: Horányi Dóra

NC-1 500 méter: Horányi Dóra

NC-2 200 méter: Opavszky Réka, Csorba Zsófia

NC-2 500 méter: Opavszky Réka, Csorba Zsófia



Ifjúsági



Kajak:

K-1 200 méter: Gál Vince

K-1 500 méter: Kaed Ádám

K-1 1000 méter: Mertz Attila

K-2 500 méter: Avar Tamás, Juhász Máté

K-2 1000 méter: Konyecsni Milán, Szabó Vilmos

K-4 500 méter: Avar Tamás, Juhász Máté, Szabó Vilmos, Mertz Attila

NK-1 200 méter: Bauer Zita

NK-1 500 méter: Mészáros Anna

NK-1 1000 méter: Hofer Bianka

NK-2 500 méter: Holló Hanna Havadi, Horváth Kata

NK-4 500 méter: Holló Hanna Havadi, Jeszkel Panna, Mészáros Anna, Horváth Kata



Kenu:

C-1 200 méter: Gyányi Milán

C-1 1000 méter: Gyányi Milán

C-2 500 méter: Kurczina Máté, Mitropoulos Iliász

C-2 1000 méter: Ludányi Mátyás, Vonga Ádám

NC-1 200 méter: Győre Panna

NC-1 500 méter: Sárkány Réka

NC-2 200 méter: Paragi Petra, Matkovics Vanda

NC-2 500 méter: Paragi Petra, Matkovics Vanda

(Kiemelt képünkön: Opavszky Márk és Kurucz Levente az elmúlt hetekben a felnőttek között is bizonyított Forrás: MKKSZ)