A hónap utánpótlásedzője: május jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj harmadik évadának (amely 2023 szeptemberétől az idei augusztusig tart) kilencedik kiírásában vízilabda-, kenu- és kosárlabdaedző került a jelöltek közé. Íme, május hónap kiválasztottjai!

ÁTS BERTALAN, az UVSE női vízilabdaszakágának szakmai igazgatója, az UVSE leány ifjúsági csapatának edzője, felnőtt női csapatának kapusedzője korábban kiváló kapus volt, és még sikeres, aktív játékos-pályafutása közben, 23 évesen kezdett edzősködni. Kis József felkérésére négy korosztályban az UTE tizenkét leányjátékosával foglalkozott; ebben a csapatban szerepelt az akkor 12 éves Keszthelyi Rita, a válogatott jelenlegi csapatkapitánya is. Az együttes az első edzőmérkőzését 18 góllal veszítette el a Honvéd ellen, négy évvel később azonban a klub megszerezte az első leány ifjúsági bajnoki címét. Az azóta eltelt bő másfél évtizedben 11 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem az ificsapat bajnoki mérlege. A serdülők – akikkel a tréner az ifik mellett ugyanúgy foglalkozott –hasonlóan sikeresen teljesítenek. Az UVSE 2008-ban alakult önálló egyesületté. Áts Bertalan 2011 és 2017 között a női csapat vezetőedzői posztját is betöltötte. Ebben az időszakban az UVSE három bajnoki címet szerzett, háromszor ünnepelhetett Magyar-kupa-győzelmet, nyert hazai Szuperkupát, aranyérmes lett a LEN-kupában, ezüstérmes az Euroligában.

Az edző a neveltjeit már négy generációra oszthatja.

Az elsőből a teljesség igénye nélkül említhetjük Keszthelyi Rita, Gangl Edina és Kisteleki Hanna nevét,

a másodikból többek között Hertzka Orsolya, Kuna Szonja és Sikter Diána, a harmadikból Baksa Vanda és Faragó Kamilla lett sikeres, válogatott játékos.

A mostani, utánpótláskorúak alkotta negyedik generációból pedig az Egyesült Államokba költözött Szegedi Panni, valamint Hajdú Kata és Tiba Panna játszott már a felnőttválogatottban.

Az UVSE Áts Bertalan által irányított ifjúsági leánypólósai hatalmas fölénnyel nyerték meg korosztályuk bajnokságát Fotó: Palágyi Barbara

Áts tanítványai hosszú évek óta a korosztályos nemzeti csapatokban is helyet kapnak, és teljesítenek nagyszerűen a világ- vagy Európa-bajnokságokon. A szakember 2015 és 2023 között a női válogatott kapusedzője volt, 2020 óta az UVSE női szakágának szakmai igazgatója. Utóbbi posztot Benedek Tibor felkérésére vállalta el, és vette át a legenda halála után.

Ami a májusi eredményeket illeti, az UVSE az egész idényben, sőt a korosztályban több mint három éve veretlen, Áts Bertalan által irányított leány ifjúsági vízilabdacsapata ebben a hónapban a bajnoki nyolcas fináléban is magabiztosan hozta a meccseit, és az újabb aranyért az Egert múlta felül 21–10-re.

A bajnoki döntőben Hajdú Kata 8 góllal segítette diadalhoz együttesét. A lilák fölényéről sokat elárul, hogy az utolsó három mérkőzésükön 59 gólt lőttek. Az UVSE fiataljai közül tizenketten hozzájárultak a Benczur Márton vezette női felnőttcsapat bajnoki aranyérméhez is. Az FTC elleni, szintén ebben a hónapban rendezett döntőben hét korosztályos játékos volt a keretben. Az UVSE utánpótláskorú ígéretei közül – ugyancsak májusban – Hajdú Kata, Tiba Panna, valamint Varró Eszter kapott meghívót a Cseh Sándor, Mihók Attila kapitánypárostól a női válogatott bő olimpiai felkészülési keretébe.

Áts Bertalan:

„Számomra az a legfontosabb: a sportágat, amelyet választottak a gyerekek, tiszta szívből szeressék, és mindent tegyenek meg azért, hogy egyre jobbá váljanak.

Azt szeretném, hogy boldogan jöjjenek az edzésekre, a mérkőzésekre, és jó érzésekkel térjenek azokról haza. Élvezzék a vízilabdát akkor is, ha éppen nem nyernek.

Edzői pályafutásom elején mindig eredményes edző akartam lenni. Aztán a feleségem, Kisteleki Hannasokat segített abban, hogy miként érdemes, hogyan kell hozzáállni a lányokhoz. Azóta nemcsak a siker motivál, hanem az is, hogy jó edzővé váljak. Minden játékosommal igyekszem megtalálni a közös hangot, és segíteni szeretném őket abban, hogy megleljék a helyüket a világban.”

Edzőjéről így vélekedik az ifjúsági együttes csapatkapitánya, a 18 esztendős Mácsai Eszter:

„Berci szakmailag naprakész, remek edző, aki kiváló kapcsolatot ápol a tanítványaival, és mindenben igyekszik segíteni a játékosainak. A személyisége mindenkit motivál, a játékos egyszerűen csak ránéz, és már tudja is a dolgát. Négy éve kerültem Szentesről Budapestre, és csak egyszer nem sikerült megnyernünk a korosztályunk bajnokságát; akkor, amikor Berci Amerikában volt a női válogatottal. Én – és ezt többek nevében is mondhatom – úgy tekintek rá, mint a második apukámra. Az uszodán kívül is nagyszerű ember, akire mindenben lehet számítani. Csak egyetlen példa erre: egyedül élek a fővárosban, és amikor lebetegedtem, ő hozta nekem házhoz a gyógyszert...”

FÜRDÖK GÁBOR, az MVM Szegedi Vízisport Egyesület kenuedzője versenyzői pályafutása alatt az 500 m-es kenunégyes tagjaként bronzérmet nyert a 2003-ban Gainesville-ben rendezett világbajnokságon. Utánpótlásedzőként először 2013 és 2014 között dolgozott jelenlegi klubjában, a Szegedi Vízisport Egyesületben, és büszke arra, hogy a csapatépítés eredményeként az akkori versenyzői közül sokan a mai napig űzik a sportágat. Ezt követően évekig a tengerentúlon tevékenykedett, a mexikói válogatott kenuszakagának vezetőedzője volt. 2021 ősze óta ismét a Tisza-parti városban foglalkozik fiatalokkal, tanítványai pedig halmozzák a sikereket.

Közülük kiemelkedik a 19 éves Kiss Ágnes: az ígéret tavaly megállíthatatlan volt a korosztályában, hibátlanul zárta az ifjúsági világ- és Európa-bajnokságot is; mindkét eseményen három aranyérmet szerzett. Tavaly nyáron pedig az első nagy felnőttsikerét is elérte, a lengyelországi Európa Játékokon C1 500 méteren lett harmadik. Fürdök másik – hasonlóan eredményes – tanítványa Molnár Csepke, aki már háromszoros ifjúsági világbajnok.

Májusban rendezték a kenusok idei első kiemelt nemzetközi eseményét Szegeden, és az európai pótkvalifikációs versenyen, egyben felnőttvilágkupán számos magyar utánpótláskorú versenyző indult. Közülük a legjobb eredményt Kiss Ágnes érte el. A szegedi kenus két számban indult, és mindkettőben felállhatott a dobogóra: egyesben 500 méteren az első helyen zárt, míg klubtársával, Molnár Csanáddal mix C2-ben ugyanezen a távon harmadik lett. Kissnek ezek voltak pályafutása első felnőttvilágkupa-érmei. Ráadásul ezeket úgy érte el, hogy a viadal előtti napokban érettségizett.

Mester és tanírványai. Balról Kiss Ágnes, Fürdök Gábor, Molnár Csepke Forrás: Szegedi Vízisport Egyesület

Fürdök Gábor:

„Az utánpótlástrénereknek a mai világban rendkívül összetett a feladatuk, egyszerre kell pedagógusnak, edzőnek, sportvezetőnek, pszichológusnak, adminisztrátornak és – mivel én lányokkal foglalkozom – gyakran lelki társnak lenniük.

Érezni kell a csapat és azon belül az egyének ritmusát. A fiatalok életében rengeteg a hullámvölgy, amit egy edzőnek át kell hidalnia. Nehéz, komplex sportág a miénk, rengeteg edzésmunka szükséges ahhoz, hogy valaki odakerüljön a legjobbak közé, és még kiemelkedő eredményeket is érjen el. Hónapról hónapra, de inkább napról napra kell motiválnunk a versenyzőket.”

A Szegedi Vízisport Egyesület felnőttvilágkupa-győztes, Európa Játékok-bronzérmes, többszörös ifjúsági világ- és Európa-bajnok versenyzője, Kiss Ágnes így beszélt mesteréről:

„A közös munka kezdete óta nagyon pozitívak a benyomásaim róla. Az edzéseken rendkívül figyelmes, mindig észreveszi, ha probléma van, és arra koncentrál, hogy mi az, amiben jobbá tudnánk válni. Talán abban fejlődtem a legtöbbet az irányítása alatt, hogy a korábbiaknál is precízebben tudom elvégezni az edzésmunkát. Azt gondolom, a sikerek elérése mindig kétszereplős, a versenyzőn és az edzőn is múlik, márpedig Gábor maximálisan megadja a támogatást, nagyon sokat segít nekünk mindenben.”

TURSICS KRISZTIÁN, a Csata DSE kosárlabdaklub utánpótlásedzője, az U20-as női válogatott szövetségi edzője az ország legeredményesebb leány utánpótlás-nevelőműhelyét irányító szülei, az egyaránt kiváló tréner, Tursics Sándor és Tursicsné Iván Krisztina nyomdokaiba lépve már 18 évesen elkezdte az edzősködést az utánpótlásban, méghozzá a legkisebbek, az U11-esek mellett. Később, ahogyan idősödtek a tanítványai, ő is lépdelt felfelé a korosztályokban. Eddigi 13 éves edzői pályafutása alatt minden korcsoporttal foglalkozott, az említett U11-esektől egészen a felnőttekig. Ez idő alatt nyolc korosztályos bajnoki címet szerzett a csapataival. A Csata fiatalokra építő felnőttegyüttesével megnyerte a másodosztályú bajnokságot, így feljutott az élvonalba, amelyben öt évig irányította a klub első csapatát. Jó néhány korosztályos válogatott játékos került ki a kezei alól, mindeközben második éve már az U20-as női válogatott vezetőedzői posztját is betölti.

Legismertebb tanítványa a felnőttválogatott színeiben Eb-negyedik helyet elérő Lelik Réka és Horváth Bernadett, illetve az NB I/A-csoportban jelenleg meghatározó játékosnak számító, korábban az egyes korosztályos válogatottakat végig járó Boros Júlia, Mányoky Réka és Angyal Barbara.

A Csata U18-as és U16-os csapatának vezetőedzőjeként jelenleg 20-25 fiatallal foglalkozik.

Májusban Tursics vezetésével a Csata DSE kadét leánycsapata megnyerte a korosztályos bajnokság országos döntőjét Szekszárdon.

A 13. kerületiek a negyeddöntőben a házigazda Szekszárd, az elődöntőben a Pécs, majd a fináléban a BEAC csapatát is magabiztosan múlták felül, és megszerezték az aranyérmet. Ráadásul az U16-os bajnoki cím különlegessége, hogy a Csata a riválisokhoz képest rendkívül fiatal kerettel érte el a sikert, a húzóemberek közül négyen is 14 év alattiak. A döntő MVP-je a mindössze 12 éves, a játékosok többségénél három évvel fiatalabb Halasy Enikő lett.

Tursics Krisztián (a hátsó sorban középen, kékben) vezetésével bajnok lett a Csata DSE kadét leánycsapata Forrás: Csata DSE

Tursics Krisztián:

„A mostani bajnoki címünk hatalmas győzelemnek könyvelhető el annak fényében, ahonnan elindultunk a múlt ősszel. Egy évvel ezelőtt ez a csapat a legjobb négy közé sem fért be az országos döntőbe. Amikor tavaly nyáron átvettem a társaságot, korántsem tűnt úgy, hogy mi lennénk a favoritok, de az elvégzett munka a szezon végére minden tekintetben beért. Fiatal korom ellenére már viszonylag nagy tapasztalattal büszkélkedhetek edzőként. Dolgoztam a felnőttélvonalban is vezetőedzőként, majd a legutóbbi évadban visszatértem az utánpótlásba. Azt gondolom, az az egyik, ha nem a legnagyobb kihívás, hogy milyen gyerekeket nevelünk, és miképpen tudunk képezni olyan játékosokat, akik még csak a pályafutásuk elején járnak.

A nézetem szerint az utánpótlás-nevelésben tevékenykedő szakemberek legfontosabb feladata a jó kiválasztás. Persze a gyerekek technikai képzése és a személyiségek nevelése is kulcskérdés, de megfelelő kiválasztás nélkül az edzői munkának semmi értelme.”

Az U16-os válogatott Biczó Panna így nyilatkozott edzőjéről:

„Nekem rengeteg mindent adott a Krisztiánnal közös munka, gyakorlatilag ő az, aki igazán megértette velem a játék lényegét. A mostani önmagamhoz képest két évvel ezelőtt, úgymond, kezdőként jöttem át a Csatába. Ma már taktikailag sokkal érettebben játszom, jobban átlátom a pályán történteket. Krisztián egyénileg is rengeteget foglalkozott velem, és nagy szó, hogy ennyire egységes csapatot tudott faragni belőlünk, mert az évad elején senki nem hitte rólunk, hogy bajnokesélyesek lehetünk. Az edzéseken szigorú, megköveteli a fegyelmet, de a pályán kívül nagyon közvetlen és barátságos, ügyel a jó hangulatra.”

(Kiemelt képünkön balról: Áts Bertalan, Fürdök Gáborr és Tursics Krisztián)