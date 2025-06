A féltáv is betelt, minden rekordot megdöntve közel 13 ezer nevező a Balaton-átúszáson

Négy héttel a rajt előtt a 43. LIDL Balaton-átúszás összes távja elérte a létszámlimitet. A klasszikus, Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 km-es táv és a SUP-os átkelés már korábban betelt, mostanra pedig a 2,6 km-es féltávra is elkeltek az utolsó helyek, így véglegessé vált a közel 13 000 fős nevezőszám - áll a szervező Budapest Sportiroda (BSI) szombati tájékoztatásában. Ezzel új rekord született, kedvező időjárás esetén soha nem látott méretű mezőny vághat neki Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseményének július 26-án.

„Ez a rekordlétszám újabb bizonyítéka annak, amit mi régóta érzünk: a Balaton-átúszás mára igazi hungarikummá vált. Olyan eseménnyé, ahol generációk úsznak együtt, ahol a teljesítés büszkesége apáról fiúra, anyáról lányára száll” – idézte a közlemény Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét.

A Balaton-átúszás 45 éves múltra tekint vissza, és mára nemcsak Magyarország egyik legrégebbi szabadidősport-eseménye, hanem Európa legnagyobb nyíltvízi úszóeseménye is, az 1979-es első, 365 fős rendezvény indulói létszáma mára a sokszorosára nőtt – hangsúlyozta a kommüniké.

A pályacsúcsot a férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf tartja 57 perces idővel (2020), míg a nőknél a szintén olimpiai bajnok Risztov Éva a rekorder 60 perc 58 másodperccel (2016). A szervezők idén is kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra, az óvintézkedések gerincét a több mint 150 vitorlásból álló úszófolyosó adja, amely 40-50 méterenként biztosít pihenési és kapaszkodási lehetőséget. A vízen emellett vízimentők, rendőrségi motorcsónakok és három kórházhajó is készenlétben áll. Az átúszást csak ideális időjárási körülmények között rendezik meg, a végső döntést az esemény előtt két nappal jelentik be a szervezők.

Kedvező időjárási viszonyok esetén július 26-án, szombaton reggel 7.00 és 12.00 óra között rajtol Révfülöpről.