Női kosár: bejelentette visszavonulását Raksányi Krisztina

A 33 éves játékos döntéséről utolsó klubja, a Csata DSE számolt be a közösségi oldalán. Raksányi korábban a Mizo Pécs 2010, az UNI Győr, PEAC-Pécs és a Diósgyőr csapatát is erősítette, illetve játszott Horvátországban, Franciaországban és Spanyolországban is. A válogatott tagjaként részt vett a 2015-ös, 2017-es és a 2019-es Európa-bajnokságon is. Hat évvel ezelőtt megválasztották az év legjobb magyar női kosárlabdázójának. Visszavonulása ellenére a sportágtól nem szakad el, ugyanis utánpótlásedzőként dolgozik a Csata DSE-ben, illetve az U19-es válogatott szakmai stábjának is tagja.