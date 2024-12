Nem volt ellenfele! Kós Hubert aranyérmes 200 méter háton a rövid pályás úszó-vb-n

Kós futamát megelőzően két számban is világcsúcsnak tapsolhatott a Duna Aréna közönsége: női 50 méteres gyorsúszásban az amerikai Gretchen Walsh 22.83 máspderces idővel ért célba és szerezte meg a világbajnoki címet, megelőzve a második helyezett honfitársát, Kate Douglasst és a harmadik helyezett lengyel Katarzyna Wasickot. Ezt követően női 200 méteres hátúszásban is új világcsúcsot állított fel az amerikai Regan Smith, aki 1:58.04 perces idővel győzött. Ebben a számban a második helyet a kanadai Summer McIntosh, a harmadikat a fehérorosz Anasztaszja Skurdai szerezte meg. De Kós futama után sem maradtunk csúcsteljesítmény nélkül: az Egyesült Államok női 4x100 méteres vegyes váltóban elért sikere mellett férfi 200 méteres gyorsúszásban világcsúcsot állított fel az amerikai Luke Hobson is, aki 1:38.61 perces idővel nyerte meg a futamot, megelőzve a második ausztrál Maximillian Giulianit és a harmadik belga Lucas Pierre Henveaux-t. A vb utolsó versenyszámára is jutott egy világcsúcs: a férfi 4x100 méteres vegyes váltóban az oroszok 3:18.68 perces idővel állítottak fel új rekordot a számban, megelőzve a második helyezett amerikai és a harmadik olasz váltót.