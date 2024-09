Plagányi Zsolt: Szöulban tanúja voltam Güttler Károly egyszázados vereségének – na, ez hasonló volt

– Tud már teljes szívvel mosolyogni?

– Nem tudok erre okosan válaszolni – felelte Plagányi Zsolt, akinek egyik tanítványa, Németh Nándor a februári világbajnoki bronz után száz gyorson negyedik lett az olimpián. – Amit Nándi elért Párizsban, az ott mutatott teljesítménye fantasztikus. A férfi száz gyors a legsűrűbb szám, ezt űzik a legtöbben magas szinten, Nándi eredménye az ezüsttel egyenértékű, hiszen a harmadiktól egy, a másodiktól két századdal maradt el. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre jobb és jobb időt úszott Párizsban, és a váltót is ideszámolva öt száz gyorsot úszott, ebből négyet negyvennyolc másodpercen belül. Igen, ha van egy kis szerencsénk, most az ezüstöt ünnepeljük, de nem volt.

– Mi volt az első gondolata Párizsban?

– Megfogott, ami ott történt. Figyeltem végig a részletekre, az első ötvenre, a fordulóra, a végére – végig arra készültünk, csak ne századok döntsenek, aztán mégis… Az akkor készült fotót elnézve látszik az arcomon ez a döbbenet. Nehéz volt feldolgozni. Ráadásul én tanúja voltam Güttler Károly egyszázados vereségének Szöulban – na, ez hasonló volt.

– Mit mondott a finálé után a tanítványának?

– Azt hangsúlyoztam, hogy ott van a világelitben, ráadásul száz gyorson, ezt fogja azért fel. Ilyen mezőnyben óriási teljesítményt nyújtott, nincs miért szégyenkeznie.

– Németh Nándort már többször faggattam, miért úszik ezen a nagyon nehéz távon, ahol tényleg apróságok döntenek, ráadásul sokan is vannak, de önt még nem: teljesen mást kíván egy sprintszámra készíteni valakit, mint mondjuk hosszabb távokra?

– Készülünk mi a kétszáz gyorsra is, meggyőződésem, hogy Nándi ott is kiemelkedő eredményekre lenne képes.

– Ő azt mondja, a feje ellenáll ennek a számnak.

– Egyszerűen nem bírom rávenni, hogy azt is jól ússza… A száz gyors nyilván másfajta felkészülést igényel, mint például az ezerötszáz gyors, itt nemigen fér bele a hibázás, itt nagyon precízen kell kidolgozni mindent, de én ezt szeretem csinálni. Nándi olyan, mint Cseh Laci volt: szereti érteni, ami történik, érdeklődik az úszás, az edzés iránt – fel kell kötnöm nekem is a gatyát, hogy megfeleljek a feladatnak.

– Akárcsak Németh Nándor, ön sem az a harsány típus, lehet, hogy a hasonlóság is segíti, hogy ennyire jól dolgoznak együtt már évek óta?

– Egyikőnk sem túlságosan extrovertált, és jól ki is egészítjük egymást. Én nagyon következetes ember vagyok, ha megvan a cél, arra tartok, és ezzel a felfogásommal hatok is rá, ha netán letérne kicsit az útról – Nándi valamivel lazább, de ezzel engem is lazít valamelyest. Jó közöttünk az összhang, ez is igaz, mindenképpen megjegyezném, hogy Nándira nagyon jó hatással volt, hogy Cseh Laci velünk dolgozott a pályafutása utolsó éveiben. Amellett, hogy rengeteget fejlődött Laci mellett, még tudatosabbá vált, és megköveteli a ­maximális figyelmet. Önmagától is.

– A másik tanítványa, Kovács Benedek kevésbé introvertált, sokat viccelődik, többet beszél – vele is jól kijön azért?

– Benedeket én tanítottam meg úszni, egy kisebb szünetet leszámítva négy és fél éves korától a tanítványom. Ő valóban más. Kicsinek is vidám, ugribugri gyerek volt, talán még most is hordozza ezt magában. De sokszor bizonytalan is, ezt ezzel a viselkedéssel palástolja. Próbálok azért hozzá is alkalmazkodni, ám edzőként feladatom az is, hogy a vadhajtásokat lenyesegessem – meg is teszem.

– Nem volt könnyű dolga önnek sem, hiszen míg Németh Nándor szárnyalt a szezonban, Kovács Benedek előbb megsérült, majd le is maradt Párizsról.

– Nagyon sajnáltam, hogy így történt. De éppen Nándi eredményei mutatják, hogy nem a felkészüléssel volt a gond. Előbb jött a sérülés a februári világbajnokság előtt, majd Benedek halálra rémült attól, hogy Telegdy Ádám az áprilisi magyar bajnokságon szintet úszott kétszáz háton, ráadásul jobb idővel, mint ő. Ezt nehezen viselte, márpedig amellett, hogy edzed a testedet, a lelkednek is erősnek kell lennie a sportban. És azt hiszem, az is hiba volt, hogy a tavalyi világbajnokság után Benedek kicsit hátradőlt, és elkönyvelte, biztosan ott lesz az olimpián.

– Két, teljesen más lelkiállapotban lévő úszóval kezdte el a felkészülést: hogyan néz ki a menetrend?

– Nándinak ez a fél éve átmeneti lesz, nem várhatom el tőle, hogy ilyen szezon után a következő hónapokban megváltsa a világot. Napi egy edzéssel és tornával készül, valószínűleg indul a budapesti rövid pályás világbajnokságon, de nem kiemeltként kezeljük azt a versenyt. A jövő szempontjából ezt kell tennünk, ennek hiányában könnyen kiéghetne… Benedek esete más: ő megpróbál indulni a vébén, de egyelőre harmadik a rangsorban, vagy ötvenes, vagy huszonötös medencében kellene jobbat úsznia kétszáz háton, mint amilyen ideje Kós Hubertnek és Telegdy Ádámnak van.