Ötkarikás történetek: a szupersztár karrierjébe került a csínytevés – még 56 nap a rajtig

Fájdalom, ha a hatvan évvel ezelőtt rendezett ötkarikás játékok szóba kerülnek, a fantasztikus tett helyett sokaknak egy jóval dicstelenebb sztori ugrik be az ausztrál zseniről.

Miután begyűjtötte harmadik egyéni olimpiai aranyát és a többi számát is letudta, Fraser még kint maradt Tokióban egy kampányfilm forgatására, és a munka végeztével az az ötlete támadt, hogy meghívja az Imperial Palace Hotelbe az ausztrál gyeplabda-válogatott tagjait, hogy együtt ünnepeljék meg az elmúlt napok sikereit. A sportolók és a stábtagok azonban sajnos többet ittak a kelleténél, így az éjszaka közepén néhányan a császári palota felé vették az irányt, hogy zsákmányoljanak az út mentén lobogó zászlókból…

Az ABC-nek adott interjújában Fraser évtizedekkel később részletesen mesélt az őrült akcióról: „Bakot tartottunk a csapatorvossal Des Pipernek, aki a zsinórokat megragadva leszedett két zászlót. A következő pillanatban pedig már mindenhonnan sípolást hallottunk, mert a rendőrök kiszúrtak minket, és kezdetét vette az üldözés. Nekiiramodtunk a bokrok felé, de azokat is elkezdték ütlegelni a gumibottal, ami bizony fájt…Aztán leugrottam a kert területéről, ami nagyjából hét láb (2.1 méter – a szerk.) magasan feküdt, de olyan sötét volt, hogy ezt nem láttam. Ekkor azt gondoltam, megúszom, de sajnos nem így történt, sőt, minden szalag elszakadt a bokámban. A rendőrök rám találtak, ahogy egy padon üldögélek, és kérdezték, mit csinálok ott, én pedig azt válaszoltam, néhány barátomra várok. Csakhogy amikor felállítottak, a zsinór kiesett a zsebemből, és amikor kihúzták a zászlót vele együtt, rögtön bevittek a rendőrségre.”

Bár a lopási kísérletért börtönbüntetés is járhatott volna, amikor kiderült, kiről is van szó, a japán rendőrök szabadon engedték Frasert, sőt, másnap a hadnagy személyesen vitte el neki a zászlót egy csokor virág kíséretében. A történet azonban ezzel együtt sem zárult happy enddel, az ausztrál sportvezetők ugyanis sokkal szigorúbban kezelték a történteket, olyannyira, hogy a helyi úszószövetség tíz évre eltiltotta legnagyobb sztárját a versenyzéstől. Noha az akkor 27 éves sportolónak még bőven benne lett volna egy olimpia a karrierjében, így már nem kísérelhette meg, hogy sorozatban negyedszer is aranyat nyerjen 100 méter gyorson.