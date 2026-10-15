Kilencven év börtönbüntetést kapott a kukkoló amerikai tornászedző

Kristi Johnson, Mississippi állam szövetségi bírója a kiszabható legsúlyosabb büntetést adta a 39 esztendős Gardnernek, akit háromrendbeli, gyermekpornográfiával kapcsolatos vádpontban találtak bűnösnek, így egyenként harminc-harminc év börtönt, vagyis lényegében életfogytiglani szabadságvesztést kapott.

Gardner beismerte, hogy 2017 decembere és 2018 áprilisa között rejtett kamerát helyezett el a Purvis városában található tornaterem mosdójában, hogy felvételeket készítsen tanítványairól. A nyomozók szerint legalább tíz kiskorúról készített olyan felvételeket, amelyeken a gyermekek meztelenül vagy öltözködés közben láthatók. A videókra évekkel később bukkantak a nyomozók a férfi számítógépein, miközben egy másik ügyet vizsgáltak, amely szerint Gardner szexuálisan bántalmazott tornászokat. Az iowai Chow’s Gymnastics and Dance Institute több korábbi tanítványa ugyanis azt állította, az edző a pozícióját kihasználva sértő cselekményeket követett el velük szemben. A vizsgálat során kiderült, más edzők is tudtak a szexuális visszaélésekre vonatkozó felvetésekről, mégsem jelentették a központnak. Ebben az ügyben még nem történt vádemelés.

A videofelvételekkel kapcsolatos keresetben viszont szerepel, hogy a sportág felügyeleti szervei már 2017-ben értesültek Gardner nem megfelelő magatartásáról, mégsem tettek semmit annak érdekében, hogy távol tartsák a sportágtól.