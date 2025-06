Drámai csata után, a világelsőt legyőzve Coco Gauff lett a párizsi salak új királynője

Akárcsak a férfiaknál, a nőknél összejött a csúcstalálkozó a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében, nem csoda hát, hogy a hatalmas érdeklődés várta a világranglista első és második helyezettjének összecsapását, amelynek kimenetelével kapcsolatban egy dolog biztos volt: új bajnokot avatnak. Arina Szabalenka ugyanis még sosem került a fináléba a Roland Garroson, Coco Gauff pedig egyszer, 2022-ben döntőzött ugyan, de ott kikapott a lengyel Iga Swiatektől.

Bár Gauff megnyert adogatójátékával kezdődött a meccs, a világelső hamar átvette az irányítást, az első játszma első négy játékából kettőt is semmire nyert, ezekből az egyik ráadásul az amerikai lány szervagémje volt – Szabalenka brékelőnybe került. Hamarosan pedig kettős brékelőnybe, ami nem is csoda, hiszen ebben a periódusban amellett, hogy mind az első, mind a második szervái után több mint nyolcvan százalékos hatékonysággal „dolgozott”, a fogadópontjainak is több mint felét megnyerte. Ám a fehérorosz 4:1-nél elvesztette a fonalat – vagy Gauff vette fel –, s csakhamar 4:4-et mutatott az eredményjelző. A két hölgy ezután jobban fogadott, mint szervált, ugyanis sorozatban még négy brék következett, utána pedig a rövidítés, amelyet 7–5-re Szabalenka nyert meg, s így 7:6-tal az első szettet is behúzta – elsősorban azért, mert a hálónál jobb volt ellenfelénél, és nyolccal több nyerőt ütött Gauffnál.

Fotó: Getty Images

A belorusz hölgy rögtön elvesztette első szervagémjét a második felvonás elején, aztán az ebben a időszakban sokkal összeszedettebbnek tűnő Gauff 3:1-nél másodszor is brékelt, majd kétszer is labdája volt az 5:1-hez, ám ahelyett, hogy megágyazott volna egy kényelmes szettgyőzelemhez, „leadta” az egyik brékelőnyét. Szabalenka azonban nem tudott élni a hirtelen jött lélektani előnnyel, mert semmire veszítette el a saját adogatójátékát, így a 22 éves amerikai a játszmáért szerválhatott, lenullázta ellenfelét, s 6:2-re megnyerte a szettet – az idei Garroson ő volt az első, aki ezt meg tudta tenni a WTA-lista elsője ellen.

A döntő szettben három játékot kellett várni az első brékre, ekkor Szabalenka vesztette el a szerváját, majd újabb hármat a másodikra, ekkor Gauffnak nem jött össze az adogatójáték. A világranglista másodikja azonban azonnal visszaszerezte az előnyt, majd 40:15-tel hozta a saját szervagémjét, így az egész meccsen elképesztően sokat hibázó fehérorosz versenyzőnek a meccsben maradásért kellett adogatnia. Ez még össze is jött neki, de Gauff az ő adogatásnál megcsinálta a második meccslabdáját, és 6:7, 6:2, 6:4-es győzelmével Párizs új királynője lett.

TENISZ

Roland Garros, Párizs

Női egyes, döntő

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Coco Gauff (amerikai, 2.) 7:6 (7–5), 2:6, 4:6

