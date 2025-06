Keita megtalálta a boldogságot az FTC-nél, BL-szerepléssel szeretné viszonozni

„Futballista vagyok, aki a pályán érzi magát a legjobban. Amikor ideigazoltam, elsősorban azt akartam, hogy újra élvezni tudjam a játékot, megint örömet jelentsen a pályán lenni – mondta Naby Keita a német Bild megkeresésére. – Bizonyítani akartam, hogy még mindig éhezem a sikert. Hat hónapja rendszeresen edzek, egymás után játszottam a mérkőzéseket, és mondhatom, fizikailag teljesen rendben vagyok.”

A hosszú kihagyás után, a Werder Bremen kölcsönjátékosaként télen Magyarországra érkező, korábban a Salzburg, a Leipzig és a Liverpool sorait erősítő Keita tíz bajnokin lépett pályára az FTC-ben (hétszer a kezdőcsapat tagjaként), és egy Magyar Kupa-meccsen is játszott.

„Bajnokok lettünk, a selejtezőből a Bajnokok Ligája ligaszakaszába is bekerülhetünk, ami a klubnak is, a drukkereknek is hatalmas boldogság. Akárcsak a hétköznapi életben, a futballban is érvényes az egyszer lent, egyszer fent. Az idény elején szomorú és boldogtalan voltam Brémában, most csupa öröm az élet, és ez a legfontosabb.”

Keita kölcsönszerződése december végéig szól, és egyelőre semmilyen kapcsolata nincs a brémai vezetőkkel.

„Nem az én feladatom keresni őket, a kapcsolattartásnak megvannak a felelősei. Van még hat hónap a ferencvárosi szerződésemből. Mindenki szeretettel fogadott itt, cserébe mindent meg fogok tenni azért, hogy a csapat ott legyen ősszel a Bajnokok Ligájában. Aztán majd meglátjuk, mit hoz a tél, egyelőre nem időszerű ezzel foglalkozni.”

A Bild hozzáteszi, valószínűtlen, hogy az emlékezetes buszos incidens után Keita valaha is játszhat még a Werderben. Mint emlékezetes, tavaly áprilisban a labdarúgó nem volt hajlandó elutazni a csapattal Leverkusenbe, miután megtudta, hogy nem lesz tagja a kezdő tizenegynek. A brémai klub eltiltotta a guineai labdarúgót, és a Bild most emlékeztetett Clemens Fritz ügyvezető igazgató akkori szavaira: „Ha valaki nem száll fel a társaival a csapatbuszra, az többé nem viselheti a Werder-mezt a Weserstadionban.”