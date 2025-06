Roland Garros: Musetti feladta, döntőben a címvédő

Magabiztos adogatójátékok jellemezték a címvédő Carlos Alcaraz játékát a Roland Garros férfi egyes versenye első elődöntőjének nyitó szettjében: a spanyol még csak bréklabdát sem engedélyezett Lorenzo Musettinek az első négy szervagémjében, igaz, ellenfele is tartotta vele a lépést, így jutottak el 4:4-ig a felek, ám ekkor szokatlan dolog történt. Na persze nem az, hogy az olasz hozta a saját adogatását, hanem az, hogy Alcaraz szervájánál előbb 30:0-ra, majd 40:15-re is Musetti vezetett, aki az első bréklabdájából annak rendje és módja szerint be is húzta a játékot, s egyben a játszmát is.

A 2. kiemelt Alcarazt érezhetően felpaprikázta az elveszített első szett, és nem sokáig várt a visszavágással a másodikban: 1:1-nél vette el Musetti adogatását, ráadásul úgy, hogy a szerváló olasz pontot sem tudott szerezni. A következő gémben aztán megint fordult a kocka, ezúttal Musetti fogadójátéka volt jóformán ellenállhatatlan, és el is törölte a nevét legyezőpálmáiról kapó murciai El Palmar legismertebb szülöttének brékelőnyét. A gyors „pofonváltást” követően lecsillapodtak a kedélyek, majd 4:4-nél ezúttal Alcaraznak volt meg a lehetősége, hogy elnyerje Musetti adogatását, de a láthatóan hiperkoncentrált carrarai fiú kétszer is hárította a bréklabdát, s nem hagyta, hogy a spanyol előnybe kerüljön. Nem tudta már ugyanezt megtenni két gémmel később, 5:5-nél – a játékot végig kézben tartó Alcaraz 30:0-ra, majd 40:30-ra is vezetett, az első lehetőségéből brékelőnybe került, s a játszmáért adogatott. A szervái azonban nem ültek, Musetti pedig megint a legfókuszáltabb énjét vette elő – jöhetett a rövidítés, amelyben Alcaraz adogatásai olyannyira jobban sikerültek, mint Musetti ritörnjei, hogy simán, 7–3-re megnyerte a tie breaket, s így 7:6-ra a szettet.

A harmadik játszmára mind a szerva-, mind a fogadójátékát igencsak összerakta Alcaraz, így 24 perc alatt alatt 6:0-val lemosta a pályáról ellenfelét. Musetti hiába ütötte be jobb százalékban az első adogatásait, mint a címvédő, egyszerűen nem tudott mit kezdeni a spanyol káprázatos ritmus- és oldalváltásaival, erőteljes és hajszálpontos tenyereseivel, tökéletesen kivitelezett rövidítéseivel, s az egész szettben mindössze öt(!) pontot szerzett.

A negyedik felvonásban aztán kiderült, miért esett vissza ennyire Musetti játéka: a sérült olasz 2:0-s Alcaraz-vezetésnél úgy döntött, hogy nem folytatja tovább a kilátástalan küzdelmet, s feladta a mérkőzést. A döntőben Alcaraz ellenfele az esti Jannik Sinner–Novak Djokovics összecsapás győztese lesz.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (56.352 millió euró, salak)

ELŐDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Alcaraz (spanyol, 2.)–Musetti (olasz, 7.) 4:6, 7:6 (7–3), 6:0, 2:0-nál Musetti feladta