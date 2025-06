NS-infó: Pécsi Ármin Angliába utazott – a Liverpoollal tárgyal

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Puskás Akadémia 20 éves kapusa, Pécsi Ármin a héten Liverpoolba utazott, hogy az átigazolásáról tárgyaljon a Szoboszlai Dominikot is soraiban tudó angol bajnokcsapattal.

Pécsi jelenleg is tagja az U21-es válogatott keretének, de a héten elhagyta az edzőtábort, és nem vett részt csütörtökön az albánok elleni mérkőzésen sem, mert Angliába repült. Úgy tudjuk, előrehaladott tárgyalások folynak az átigazolásáról, így legkésőbb jövő héten már be is jelentheti a Liverpool a szerződtetését.

A 20 éves játékos 2017-ben Győrből került a Puskás Akadémiához, ahol eddig 52 tétmérkőzésen lépett pályára az első csapatban.

A Puskás Akadémiát kerestük az ügyben, nem kívánta kommentálni a hírt, a Szoboszlai Dominikot és Pécsi Ármint is képviselő menedzsert, Esterházy Mátyást pedig nem értük el.

Nem sokkal később Fabrizio Romano is beszámolt az ügy fejleményeiről: közösségi oldalán megerősítette lapunk értesüléseit. A transzferguru hozzátette, hogy a fiatal kapus már igent mondott a „vörösöknek”, és a felcsúti klub számára rekordeladást jelent majd az átigazolás.

Teljesítményére egyébként azért is joggal figyelhetett fel a Liverpool, mert a fiatal kapus lett az első magyar bajnokságban szereplő futballista, akit jelöltek a rangos Golden Boy-díjra. A 21 éven aluli, Európában játszó legjobb játékosnak járó elismerésre korábban csak külföldön szereplő magyarok kaptak jelölést.