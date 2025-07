Legjobbjait megtartotta és erősített is a Fradi örmény riválisa

A héten Jerevánra és környékére figyel a magyar klubfutball: kedd kora este a Ferencváros a Noa ellen lép pályára 24 kilométerre attól a – főváros központjában lévő – stadiontól, amelyben az ETO FC futballozik csütörtökön a Pjunikkal. A Jerevántól 16 kilométerre fekvő Abovjan létesítménye 1966-ban nyitott meg, és egészen 2006-ig a tartomány és a kisváros nevét viselő FK Kotajk Abovjan otthona volt, ám miután megszűnt a klub, csak ideiglenes hazai pályája volt több helyi egyesületnek, míg rá nem talált a 2017-ben alapított és már a 2024–2025-ös idényben kimagasló teljesítményt nyújtó Noa. A vezetőség ingyenesen igénybe vehető buszokat biztosít a Jerevánból érkező szurkolóknak meccsnapokon.

A klub nyolc év alatt a csúcsra ért Örményországban, bajnok és kupagyőztes lett, ráadásul tavaly nyáron, mindössze harmadik nekifutásra nemzetközi sorozat főtáblájára jutott. Külön bravúr, hogy az első selejtezőkörből indulva sikerült neki, tehát négy párharcot kellett megnyernie – a magyar csapatoknak a Ferencvároson kívül három sem szokott sikerülni, talán az idén... Az alapszakasz hat mérkőzésén négy pontot szerzett az újonc, legyőzte a Paksot kiejtő Mladá Boleslavot, döntetlent játszott az izlandi Víkingurral, s nem sokon múlt a pontszerzése a Rapid Wien és a Topolya ellen sem.

A nyáron hét új igazolással támogatta meg a klub az új vezetőedző, a Buducsnoszt elleni BL-párharcot sikerrel teljesítő horvát Sandro Perkovic munkáját. Minden iérkező legalább 25 éves, a teljes játékoskeret átlagéletkora pedig 27.7 év, amely alig alacsonyabb a Fradiénál (27.8). Az átigazolási politika mellett az edzők cserélgetésében is van hasonlóság a két klub között, 2017 óta Perkovic a 13. szakvezetője a Noának, bár nagy különbség, hogy a sikeredző, Rui Mota szintet lépett, már a bolgár Ludogorecet irányítja. A két legdrágább játékos egyben két új igazolás, a japán védekező középpályás Osima Takuto és a horvát balszélső Marin Jakolis (1.2, illetve egymillió euró), és sikerült megtartani az előző idény két legeredményesebb futballistáját, a portugál Goncalo Gregóriót (43 meccsen 27 gól, ebből hat a Konferencialigában), valamint a brazil Matheus Aiást (41 meccsen 19 gól, ebből szintén hat Európában). Természetesen mindannyian a Ferencváros elleni mérkőzésre szombaton hivatalosan kijelölt keret tagjai, ahogyan a Buducsnoszt ellen két gólt szerző Imran Oulad Omar, valamint a szintén gólt szerző, korábban Diósgyőrben is játszó Alen Grgic is. A hasonló klubfilozófia ellenére egyértelműen a Ferencváros a párharc esélyese, s ezt már kedd este bizonyíthatja.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

NOA (örmény)–FERENCVÁROS

Kedd, Jereván, 18 óra. Vezeti: Ricardo de Burgos (spanyol). Tv: M4 Sport

A visszavágót július 30-án rendezik az Üllői úton.