Egy szoros és egy sima szett, Alcaraz lett a római tenisztorna bajnoka

Jannik Sinner az Australian Open óta az első tornáját játszotta eltiltását követően, és az olasz klasszis az első négy mérkőzését szettveszteség nélkül nyerte meg, csak Tommy Paul ellen bukott el egy játszmát. A világelsőhöz hasonlóan Carlos Alcaraz is egyszer kényszerült „túlórára”, tőle Karen Hacsanov lopott el egy játszmát.

Az első játszmában mindketten biztosan hozták az adogatásaikat, majd Sinner 6:5-ös vezetésénél két bréklabdához jutott. Az olasz azonban nem tudott ezekkel élni, Alcaraz kiharcolta a tie-breaket. Ott Sinner hiába egyenlítette ki kétszer is a minibrékhátrányát, Alcaraz harmadjára is pontot nyert fogadóként, így övé lett a szett is.

A második felvonásban Alcaraz esélyt sem hagyott riválisának, az első öt játékot a spanyol húzta be. Sinner 5:0 után megnyerte az első játékot, de a következőben Alcaraz kiszerválta a mérkőzést.

A korábbi világelső Alcaraz pályafutása során először nyerte meg a római tornát, igaz, korábban csak 2023-ban indult, akkor a harmadik fordulóban búcsúzott.

TENISZ, ATP 1000-ES TORNA, RÓMA, DÖNTŐ

Alcaraz (spanyol, 3.)–Sinner (olasz, 1.) 7:6 (7–5), 6:1