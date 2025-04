Tenisz: Piros Zsombor feladta a negyeddöntőt Madridban

A világranglistán 250. játékos – aki a selejtezőből jutott fel a főtáblára – a nyitókörben három meccslabdáról nyert a spanyol Daniel Rincon (223.) ellen, majd a 16 között ugyancsak komoly tettet hajtott végre az első kiemelt horvát Borna Coric (91.) búcsúztatásával, aki az ATP-rangsor 12. helyén is megfordult, vívott negyeddöntőt a US Openen, és nyert Davis Kupát, valamint három ATP-tornát is.

A pénteki negyeddöntőben a 25 éves magyar a hetedik kiemelt francia Valentin Royer-vel (116.) csapott össze. Első találkozójuk az ellenfél 2:1-es vezetésénél eső miatt félbeszakadt, majd Piros jelezte, hogy nem tudja folytatni.