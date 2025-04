Búcsúzott a Marozsánt kiejtő Monfils Monte-Carlóban

Ahogy egy évvel korábban, úgy 2025-ben is a második fordulóban búcsúzott a monte-carlói tenisztornától Gaël Monfils. Akkor Danyiil Medvegyev, most egy másik orosz, Andrej Rubljov búcsúztatta a veterán franciát.

Az előző körben Marozsán Fábiánt kiejtő Monfils az első szettben nem jutott bréklabdáig, és 5:4-nél nem tudta kiszerválni a játszmában maradást. A másodikban pedig hiába került kétszer is brékelőnybe, hiába volt négy játszmalabdája is, Rubljov kiharcolta a tie-breaket. Ott az orosz három pontot is megnyert fogadóként, és készülhet az Arthur Fils elleni harmadik fordulós mérkőzésre.

A korábbi világelső Carlos Alcaraz az első szettet elbukta Francisco Cerúndolo ellen, a következő két játszmában viszont csak egy játékot veszített, így bejutott a harmadik fordulóba, ahol a selejtezőből induló Daniel Altmaier lesz az ellenfele.

TENISZ, ATP 1000-ES, MONTE-CARLO, 2. FORDULÓ

Alcaraz (spanyol, 2.)–Cerúndolo (argentin) 3:6, 6:0, 6:1

Rubljov (orosz, 7.)–Monfils (francia) 6:4, 7:6 (7–2)

Fils (francia, 12.)–Cobolli (olasz) 6:2, 6:4

Musetti (olasz, 13.)–Lehecka (cseh) 1:6, 7:5, 6:2

Altmaier (német)–Gasquet (francia) 7:5, 5:7, 6:2

Borges (portugál)–Martínez (spanyol) 7:5, 6:7 (4–7), 6:4

Davidovich Fokina (spanyol)–Etcheverry (argentin) 7:6 (7–2), 6:3