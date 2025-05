Gálfi Dalma: A siker kulcsa, hogy elengedtem a nevem mellett lévő világranglistaszámot

Gálfi Dalma 2025-ben La Bisbalban döntőig jutott, utána azonban Oeirasban és Vicben sem talált legyőzőre, így megszerezte pályafutása első két Challenger-trófeáját.

„Még mindig próbálom feldolgozni, mert hihetetlen volt ez az előző pár hét. Még saját magamnak is felfoghatatlan. Azt azért nem mondom, hogy váratlanul jött, mert éreztem magamban, hogy képes vagyok 125-ös tornát nyerni, de eddig nem jött ki a lépés. Most viszont igen, nagyon élvezem a teniszt, jó a pályán lenni.”

Gálfi hozzátette, hogy hiába nyerte meg a vici 125-ös tornát szettveszteség nélkül, voltak olyan meccsei, amelyek szorosak voltak, viszont az önbizalmának köszönhetően átlendült a nehezebb pillanatokon. Ráadásul sokat jelentett számára, hogy az elődöntőben azt az Okszana Szelehmetyevát győzte le, akitől idén kétszer kikapott.

„A meccs végén mondtam, hogy ez egy kicsit személyes is volt az előző két vereség miatt, amikor szoros meccsen kaptam ki tőle döntő szettben, pedig ott is volt esélyem. Úgy mentem fel a pályára, hogy ezt a meccset most elveszem tőle.”

Pedig a magyar játékos idénye nem indult jól, térdsérüléssel és betegséggel is bajlódott.

„Újra meg kellett találnom a tenisz iránti szeretetet, és azt az érzést, hogy élvezem azt az életet, amit a sport ad nekem. Értékelnem kell, amit eddig elértem, és élvezem minden pillanatát, még a nehezeket is.”

Gálfi remek sorozatban van, utolsó 15 meccséből csak egyet veszített el.

„Ez az egyik legkiemelkedőbb időszaka a pályafutásomnak, ennyi meccset nyerni ritka dolog. Bár jót tesz az önbizalmamnak, nem bízom el magam, nem érzem magam legyőzhetetlennek.”

De vajon hogyan lehet bírni ezt a mókuskereket az állandó utazásokkal, illetve hogy lehet túllendülni a holtpontokon?

„Február végén szétváltunk a lengyel edzőmmel, azóta nincs is velem senki heti szinten. Magamba tudtam nézni, elkezdtem dolgozni egy sportpszichológussal, átértékeltem az egész mókuskereket, amiben vagyunk.”

Gálfi beszélt a sérüléséről is, nem szűnt meg a térdproblémája, de a csontzúzódását igyekeznek kordában tartani. Ezen a héten nem is versenyez, jövő héten Nagyszombatban indul egy tornán, majd készül a Roland Garrosra.

„A salakszezonra mindenképpen elégedetten tekintek majd vissza, a Garroson nincs semmilyen cél, meccsről meccsre játszom, igyekszem minden pillanatát élvezni. Hogy visszakerültem a legjobb százba? Ott volt a fejemben, hogy elengedtem a nevem mellett lévő világranglistaszámot, ez a siker kulcsa. Nyilván jó érzés, hogy újra a legjobb százban vagyok, de ez hetente változik.”