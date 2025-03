Székesfehérvár Open: Tóth Amarissa nagy csatában maradt alul a döntőben

Tóth Amarissa (WTA-396.) révén egész héten láthatott a hazai közönség magyar játékost a Székesfehérvár Open női ITF 75-ös tornán. 22 éves honfitársunk karrierje legnagyobb sikerétől került egy lépésre a döntőbe jutással, hiszen korábbi hét tornagyőzelméből hat ITF 15-ös, egy pedig 35-ös kategóriájú versenyről származott – utóbbit az ezt megelőző versenyén, Antalyában szerezte meg két héttel ezelőtt, vagyis kilenc mérkőzéses veretlenségi sorozatban volt. Ugyanez igaz volt döntőbeli ellenfeléről, a vele egyidős osztrák Sinja Kraus (191.) ugyanis szintén tornagyőzelemet követően érkezett Székesfehérvárra, ugyanazon a héten a franciaországi Macon 50-es versenyét nyerte meg. Két nagyszerű formában lévő teniszező csapott tehát össze vasárnap.

A nyitó felvonás egyértelmű Tóth-dominanciát hozott, jól olvasta ellenfele játékát, a rövidítéseire is jól reagált, az osztrák versenyző csupán az első adogatójátékát tudta megnyerni. 3:1-nél egy bravúros fonák nyerő érkezett Tóthtól Kraus jobbjára az oldalvonalra, melyet az ellenfél is megtapsolt. Tóth hamarosan kettős breakelőnybe került, és bár 4:1-nél ő is elbukott egy szervagémet, nem engedett ki, és egyből visszaállította a kettős breakelőnyt.

A második szettben, 1:1-nél egy semmire nyert adogatógém után honfitársunk ismét elvette ellenfele szervajátékát, az addig elég sokat hibázó Kraus viszont ekkor tempót tudott váltani, és megtalálta a nyerő ütéseit, gyors és pontos alapvonali labdákkal kínálta meg riválisát, több esetben néhány ütésből lezárta a labdameneteket. Ezzel együtt a második játszma folytatásában nem nőtt egyértelműen a magyar teniszező fölé, ugyan kétszer is kettős breakelőnyben volt, a hazai közönség támogatását élvező Tóth így is egészen közel került ahhoz, hogy kiharcolja a tie-breaket. Néhány hibát követően azonban Kraus fogadóként nyerte meg a szettet, és bár a döntő játszmában 0:2-nél ismét neki kellett csipkednie magát, hogy ne ússzon el a mérkőzés, újból elő tudta venni a rendkívül pontos kereszt ütéseit – 2:2 után pedig az egyébként kifejezetten kitartóan, szívósan játszó Tóth már nehezebben vette fel ellenfele tempóját. Néhány szép ütéssel még ezután is megvillant, de 4:3-nál ismét elveszítette az adogatását, és bár két meccslabdát is megmentett, a harmadiknál hosszút ütött.

(Fotó: Dömötör Csaba)

„Sajnálom, hogy elveszítettem ezt a döntőt, mindent megpróbáltam, de az ellenfelem szintet lépett, jobb volt nálam – mondta Tóth Amarissa a díjátadót követően még a pályán, és miután megköszönte a támogatást, hozzátette: – Ez a hét megmutatta nekem, hogy magyarnak lenni milyen erőt ad, és büszke vagyok arra, hogy magyar lehetek, és Magyarországot képviselhetem.”

A Magyar Teniszszövetségnek adott interjújában többek között így fogalmazott: „Jól kezdtem, az ellenfelem többet hibázott a kelleténél, és így egy könnyebb első szettet tudtam megnyerni. A második szett elején rákapcsolt, másik szinten játszott, mindenből nyerőt kaptam, olyan szögeket ütött, amelyekre lépni nem tudtam, extrát játszott, és nem tudtam megnyerni a játszmát. A döntő szettben vezettem kettő-nullára, de az ellenfelem megint szintet lépett, egyszerűen jobb volt, mint én. Küzdöttem egy kis hátfájdalommal a héten, de nem hiszem, hogy annyira hátráltatott volna, egyszerűen nehéz volt válaszolni az ellenfeleim ütéseire. Mondhatjuk, hogy pályafutásom eddigi legjobb hete volt, annyira nem vagyok boldog, de elégedetlen sem szeretnék lenni. Ez volt az első döntőm hetvenötös tornán, fáj a vereség, de tudok belőle építkezni.”

Az áprilisi Billie Jean King-kupa euro-afrikai I-es zóna küzdelmeire válogatott meghívót kapó Tóth Amarissa a jövő héttől karriercsúcsot dönt, 95 helyet javítva a 301. pozícióban jegyzik.

TENISZ

NŐI TORNA

ITF 75-ÖS TORNA, SZÉKESFEHÉRVÁR OPEN (60 000 dollár, salak)

EGYES

Döntő

Sinja Kraus (osztrák)–Tóth Amarissa 2:6, 7:5, 6:3