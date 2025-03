Andrejeva szetthátrányból legyőzte az Indian Wells-i döntőben Szabalenkát

Elmaradt az álomdöntő Indian Wellsben, a 17 éves Mirra Andrejeva ugyanis elbúcsúztatta a sorozat címvédőjét, a korábbi világelső Iga Swiateket. Az orosz teniszező Kim Clijsters 2001-es döntője óta a legfiatalabb, aki a kaliforniai viadalon bejutott a női egyes fináléjába.

Andrejeva a világelső Arina Szabalenkával csapott össze, aki egy évvel korábban a negyedik fordulóban búcsúzott a küzdelmektől.

A két teniszező korábbi hat meccséből csak egyet nyert meg Andrejeva, idén Brisbane-ben és az Australian Openen is Szabalenka örülhetett. A fehérorosz játékos 1:1 után több bréklabdát is hárított, ő maga kétszer is elvette Andrejeva adogatását, így meglehetősen könnyedén nyerte az első szettet.

A második játszmában Andrejeva 1:1 után fogadóként nyert játékot, Szabalenka pedig két bréklabdát is elrontott. Az orosz teniszező már 5:3-nál is lezárhatta volna a játszmát, de másodszor nem tudta lebrékelni Szabalenkát, ellenben a következő játékban kiszerválta a szettet.

A döntő játszmában aztán megint Andrejeva kezelte jobban a bréklehetőségeket, ő kétszer vette el a világelső adogatását, aki csak egyszer tudta ezt megtenni. Andrejeva ráadásul ezúttal a végén sem volt bizonytalan és 5:3-nál most sikerült lezárnia a játszmát és a mérkőzést is, amikor kihasználta első meccslabdáját.

Ezzel egyébként Andrejeva az első lett az 1000-es tornák 2009 óta íródó történelmében, aki egyazon versenyen legyőzi a világranglista első és második helyezettjét is.

TENISZ, INDIAN WELLS

WTA 1000-es TORNA, DÖNTŐ

Mirra Andrejeva (orosz, 9.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 2:6, 6:4, 6:3