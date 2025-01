Óriási meglepetésre kiesett a 64 között a tavalyi döntős Medvegyev

Az egykor világranglista-vezető orosz már az első fordulóban is csak döntő játszmában tudott győzni – a rangsorban 418. helyen álló thaiföldi Kasidit Samrej ellen a hálón bemutatott ütő- és kameratörése emlékezetesre sikerült –, s a tavalyi utánpótlás-vb-döntős, 19 éves amerikai Learner Tien elleni 2. fordulós meccse jóval nehezebbnek ígérkezett. Végül az is lett, mert bár a fiatal amerikai hamar elvesztette az adogatását az első szett elején, a hatodik játékban visszavette a bréket, majd a következő lehetőségnél ismét elvette az orosz adogatását, s végül egy semmire hozott szervajátékkal 48 perc alatt megnyerte az első játszmát. A másodikban csak még inkább fokozódott a brékfesztivál, mindketten négyszer hozták fogadóként az adott gémet, s csak kétszer adogatóként, vagyis jöhetett a rövidítés, amelyben Tien koncentrált jobban, így a harmadik játszmát úgy kezdhette, hogy ha azt is behúzza, első Australian Openjén rögtön bejut a harmadik fordulóba, egyúttal az első top 10-es ellenféllel vívott mérkőzését egyből meg is nyeri.

Ahogy az előző játszmában, úgy a harmadikban sem tudott egyik fél sem döntő fölényt kialakítani, így egy-egy brék után megint rövidítésbe torkollott a küzdelem: ebben pedig Medvegyev első játszmalabdája után Tien – ahogy mondani szokás – „fél kézzel már fogta a trófeát”, amikor 7–6-nál meccslabdához jutott, ám az orosz ezt hárította, majd a harmadik játszmalabdáját már érvényre juttatva közelebb zárkózott. A negyedik játszmát látszólag elengedte Tien, Medvegyev mindössze 27 perc alatt 6–1-gyel besöpörte ezt, tehát jött a döntő szett.

Erre az ifjú amerikai ismét felszívta magát, és először ő vette el az orosz adogatását, aki viszont azonnal visszabrékelt, s legközelebb csak a játszma végén láthatott fogadóelőnyt ismét az idő haladtával cseppet sem lankadó közönség. A két teniszező közül szemmel láthatóan a pályafutása második „igazi” ötszettes meccsét vívó Tient viselte meg fizikailag jobban – az utánpótlás-vb-n csak négy nyert játékig tart egy szett –, hogy már több mint négy órája viaskodnak. Medvegyev olyannyira jól volt, hogy 5:4-es hátrányban 30:30-nál előrukkolt egy szerva-röptével... Aztán 5:5-nél 15:15-ös állásnál jött az, amire a legkevésbé számíthattunk a melbourne-i éjszakában: helyi idő szerint hajnali fél háromkor eleredt az eső, a tetőt meg elfelejtették behúzni. Szűk negyedórás kényszerszünet után folytatódott az összecsapás, és úgy tűnt, a pihenő az orosznak tett jobbat, hiszen a folytatásban elvette Tien adogatójátékát, ám a sajátját nem tudta hozni: az amerikai fogadóként egyetlen pontot engedélyezett az orosznak, s kiharcolta a döntő rövidítést. Ebben pedig nagy meglepetésre Tien koncentrált jobban, a fontos pillanatokban pontosabb volt, mint rutinosabb ellenfele, és végül közel öt óra játék után megnyerte a tie-breaket.

Tien ezzel karrierje eddigi legnagyobb győzelmét aratta, pályafutása során első alkalommal jutott be Grand Slam-tornán a legjobb 32 közé, míg Medvegyev 2018 után először esett ki a második fordulóban, illetve a tavalyi Australian Open döntője után először veszített el ötszettes mérkőzést.

A következő fordulóban Corentin Moutet vár a Medvegyevet legyőző ifjú amerikaira, s annak a meccssnek a győztes a Marozsán Fábián–Lorenzo Sonego összecsapás győztesével találkozik majd.

AUSTRALIAN OPEN

2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

FÉRFIAK

Tien (amerikai)–Medvegyev (orosz, 5.) 6:3, 7:6 (7–4), 6:7 (8–10), 1:6, 7:6 (10–7)

KORÁBBAN

Fritz (amerikai, 4.)–Garín (chilei) 6:2, 6:1, 6:0

De Minaur (ausztrál, 8.)–Boyer (amerikai) 6:2, 6:4, 6:3

Musetti (olasz, 16.)–Shapovalov (kanadai) 7:6 (7–3), 7:6 (8–6), 6:2

Kecmanovics (szerb)–Hurkacz (lengyel, 18.) 6:4, 6:4, 6:2

Hacsanov (orosz, 19.)–Diallo (kanadai) 7:6 (7–4), 4:6, 6:3, 6:3

Shelton (amerikai, 21.)–Carreno Busta (spanyol) 6:3, 6:3, 6:7 (4–7), 6:4

F. Cerúndolo (argentin, 31.)–Díaz (argentin) 6:2, 1:0-nál Díaz feladta

Monfils (francia)–Altmaier (német) 7:5, 6:3, 7:6 (7–3)

Marozsán–Tiafoe (amerikai, 17.) 6:7 (3–7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1

Sonego (olasz)–Fonseca (brazil) 6:7 (6–8), 6:3, 6:1, 3:6, 6:3

Rune (dán, 13.)–Berrettini (olasz) 7:6 (7–3), 2:6, 6:3, 7:6 (8–6)

Giron (amerikai)–Etcheverry (argentin) 7:5, 3:6, 7:5, 3:6, 6:4

Sinner (olasz, 1.)–Schoolkate (ausztrál) 4:6, 6:4, 6:1, 6:3

NŐK

Swiatek (lengyel, 2.)–Sramková (szlovák) 6:0, 6:2

Ribakina (kazah, 6.)–Jovic (amerikai) 6:0, 6:3

Navarro (amerikai, 8.)–Vang Hszi-jü (kínai) 6:3, 3:6, 6:4

Kaszatkina (orosz, 9.)–Vang Ja-fan (kínai) 6:2, 6:0

Haddad Maia (brazil, 15.)–E. Andrejeva (orosz) 6:2, 6:3

Putyinceva (kazah, 24.)–Csang (kínai) 6:2, 6:1

Jasztremszka (ukrán, 32.)–Kovinic (montenegrói) 6:0, 6:1

Dzsabúr (tunéziai)–Osorio (kolumbiai) 7:5, 6:3

Raducanu (brit)–Anisimova (amerikai) 6:3, 7:5

Cristian (román)–Bronzetti (olasz) 7:5, 7:5

Lys (német)–Gracheva (francia) 6:2, 3:6, 6:4

Szvitolina (ukrán, 28.)–Dolehide (amerikai) 6:1, 6:4

V. Kugyermetova (orosz)–Boulter (brit) 7:6 (7–3), 2:6, 6:2

Paolini (olasz, 4.)–Zarazua (mexikói) 6:2, 6:3

Collins (amerikai, 10.)–Aiava (ausztrál) 7:6 (7–4), 4:6, 6:2

Keys (amerikai, 19.)–Ruse (román) 7:6 (7–1), 2:6, 7:5