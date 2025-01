Marozsán bravúros győzelemmel ismét a 32 között az Australian Openen

Marozsán Fábián és a 17. kiemelt Frances Tiafoe is ötszettes mérkőzést nyert meg az első fordulóban. Marozsán a brazil Thiago Seyboth Wild ellen húzta be a négyórás mérkőzést, míg az amerikai a francia Arthur Rinderknecht búcsúztatta.

A két játékos most találkozott először egymással. Marozsán kezdett adogatni, Tiafoe 2:2-nél brékelt, de Marozsán egyből visszabrékelte a három ATP-trófeával rendelkező Tiafoe-t. Az első játszmában csak a rövidítés döntött, Marozsán két röptét is elrontott, így a csaknem egyórás szett végén Tiafoe örülhetett. A második játszma hasonló volt az elsőhöz. Ezúttal 2:2-nél Tiafoe vesztette el az adogatását, 5:4-nél három bréklabdája is volt az amerikainak és három játszmalabdája volt Marozsánnak. A 25 éves magyar játékos az első kettőnél még hibázott, ám a harmadiknál már nem remegett meg a keze és egyenlített. Melbourne-ben többször is felhangzott a „Ria, Ria, Hungária!”.

A harmadik játszmát rögtön egy elképesztő fonákkal és brékkel indította Marozsán. 2:1-nél három bréklabdát hárított a Hajdúszoboszlói SE sportolója, de a negyediket Tiafoe bevágta. Ekkor az amerikainál volt a lélektani előny, aki ezt kihasználva 6:3-ra hozta a harmadik játszmát. A negyedik, kulcsfontosságú szettben Marozsán 4:4-ig tízből tíz bréklabdát hárított, miközben Tiafoe nagyon jól szerválva, könnyedén hozta saját adogatásait. 4:4 után a játszmában először a 25 éves magyar játékos is semmire hozta adogatását, majd harmadik bréklabdáját kihasználva kiharcolta a döntő játszmát.

Az ötödik szettben Marozsán nagyon jól játszott, magabiztos adogatójátékaira nem volt válasza a 26 éves amerikainak, s kettős brékelőnyt harcolt ki. Tiafoe szépített, ám a magyar éljátékos semmire hozta adogatását, amivel lezárta a 3 óra 17 percig tartó összecsapást. Marozsán karrierjének ez volt az ötödik ötszettes meccse, közülük csak az elsőt veszítette el.

Marozsán 2024 után ismét továbbjutott az Australian Open harmadik fordulójába, a 32 között a brazil Joao Fonsecát szintén öt játszmában felülmúló Lorenzo Sonego lesz az ellenfele. A világranglista 55. olasszal most először játszik majd Marozsán, a mérkőzést várhatóan szombaton rendezik.

A MECCSLABDA ÉS A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

AUSTRALIAN OPEN (96 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

2. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

FÉRFIAK

Marozsán Fábián–Frances Tiafoe (amerikai) 6:7 (3–7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1

